Condenaron al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad a tres años de prisión

El ex fiscal Gustavo Ponce Asahad firmó ayer un juicio abreviado que lo condenó a la pena única de seis años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y miembro integrante de una asociación ilícita en carácter de coautor. Sin embargo se le aplicó una disminución a la mitad de la pena al considerarlo un " imputado colaborador".

A esta resolución se llegó tras un procedimiento abreviado en el cual los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, le atribuyeron haber conformado una asociación ilícita integrada además por el ex fiscal regional, Patricio Serjal, el empresario del juego clandestino, Leonardo Peiti, el ex funcionario judicial, Nelson Ugolini (imputados), el también vinculado al juego clandestino, David Perona (fallecido) y el ex policía Alejandro Torrisi (condenado a tres años de prisión condicional y una reparación económica).

El acuerdo reconoce que "el objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y apuestas efectuadas por medios electrónicos no autorizadas". La organización se desplegó en Rosario, Villa Gobernador Galvez, Gálvez y Rafaela; siendo Rosario el asiento principal de los negocios y la residencia de los organizadores.

Los organizadores de esta asociación ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos.

Dicha organización tuvo una duración temporal que va al menos desde mediados de diciembre de 2018 (fecha en la cual afirma Peiti haberse encontrado por primera vez con el imputado, en su carácter de Fiscal Adjunto, para ofrecerle información sobre sus causas) hasta el 24 de julio de 2020 (fecha en la cual se reunieron en la cochera de calle Jujuy al 2300 de Rosario el abogado Luis Rosini y Gustavo Ponce Asahad).