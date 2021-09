Alejandro "Fratacho" Rossi se quita el cassette e interpela al voto no peronista

Veterano de la política, con unas 30 campañas en su haber, el prencandidato Alejandro Rossi intentará llegar al Concejo como paso previo a un viejo anhelo de hace años: consagrarse intendente de la ciudad, gestión esquiva al peronismo desde hace más de una década.

Compuesto por un grupo de trabajo que mixtura la experiencia con la juventud, Rossi se mostró confiado en los resultados de las elecciones primarias del próximo domingo: “Tratamos de tener un discurso único, con una idea genérica, porque no es fácil la segmentación para este tipo de campañas. Tenemos un grupo grande de trabajo compuesto por veteranos, entre los que me incluyo, y jóvenes con mucha militancia, debemos ser el espacio que más jóvenes convoca en las calles para trabajar en sus ideas. Estamos contentos y esperando el día de los comicios”, señaló al aire de Cadena OH!.

Por un lado, repartió su discurso a los que “a priori no nos conocen o desconfían de nosotros”, para quienes pidió la chance de “que nos escuchen hablar y opinar, ya que tenemos mucha experiencia de gestión de gobierno. Somos un espacio que construye por consenso y tratamos de tener una forma de comunicación sin cassette, con ideas y creatividad”, indicó.

Por otra parte, interpeló a los peronistas bajo un sentido de pertenencia: “Quiero decir que tratamos de construir un espacio referenciado en Cristina y Néstor, somos eso, lo venimos siendo hace muchos años, todos saben dónde estamos y dónde vamos a estar, pero también me gustaría decir a los que no se sienten kirchneristas que podemos construir un liderazgo en la ciudad. Van a hacer 16 años que el peronismo no gobierna la intendencia y se nota en los marginados, en los pobres, en las grandes asimetrías del centro y la periferia de Santa Fe. Poder construir un liderazgo que nos lleve a la intendencia y esta en nuestra vocación”, aseguró.

En este sentido, el precandidato a concejal en el Frente de Todos argumentó que los problemas de una ciudad logran solución, principalmente, “en la medida que uno ocupa un lugar Ejecutivo. El Concejo es más un órgano de contralor, de proposición de ideas, que un órgano para diseñar una política para la ciudad. Yo, que llevo tantos años en estos, en cualquier encuesta aparece que un 40 por ciento no me conoce, por eso, participar es un modo de lograr el objetivo y que tus ideas sean prestadas atención”, indicó.

Finalmente, adelantó que, como objetivo a trabajar en el Concejo, buscará fomentar la construcción de un efector de salud mental y temas relacionados con adicciones: “Los problemas de la ciudad son parecidos y las ofertas de otros candidatos son las mismas, aquellas que tienen que ver con la basura, la limpieza, el mantenimiento de espacios verdes, sobre todo de cuestiones de una gestión que todavía no ha logrado ponerse en marcha. Yo estoy tratando de introducir otras ideas, como el de salud mental y adicciones. Es increíble que no tengamos un efector público que se ocupe específicamente de dar tratamiento a personas y familias que tienen en su seno el flagelo de las drogas”, agregó.

Escuchar también la nota completa: