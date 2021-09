Perotti contra Frederic: "La ministra no entiende lo que el presidente dice"

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, aseguró que "la tasa de homicidios" aumentó un 22% en la Ciudad de Buenos Aires durante el último año. "En CABA el incremento de la tasa de homicidio fue del 22% en el 2020, creció más que en Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires no creció. Y el descenso de los delitos en CABA es el mismo que ocurrió en todo el país", afirmó la funcionaria y encendió la polémica en Santa Fe, que atraviesa una cruenta ola de violencia, particularmente en Rosario, desde hace varias semanas.

Leer también: Frederic dijo que Rosario atraviesa una situación grave pero negó la llegada de más federales

En ese sentido se expresó el gobernador de la provincia, Omar Perotti, que cruzó a la titular de la cartera de Seguridad y dijo: "Me siento respaldado por el presidente, que vino a la ciudad y dijo que no se podía permitir que esto pase. Me parece que la ministra no entiende a la perfección lo que el presidente dice".

"No me importan los números de otra provincia porque la problemática es acá. Si es una prioridad, no se debe comparar. Allí, el enfoque debe cambiar", aseveró el primer mandatario santafesino.

Agentes federales en Santa Fe

Además, también tras los dichos de la ministra Frederic sobre la cantidad de efectivos federales en Santa Fe, el titular del Ejecutivo provincial detalló que "se debe hacer un desgranamiento de ese número (3.749 agentes) porque algunos están afectados a zonas de riesgo y otros a seguridad ciudadana. En seguridad ciudadana hay 800 por turno, que no es un número menor; los necesitamos".