Primera entrenadora de selección masculina y santafesina: la experiencia de Lorena Góngora

En Santa Fe y en Argentina todavía se celebra el quinto lugar de la Selección Nacional Juvenil de Voley en el Mundial de Irán, que se disputó del 24 de agosto al 2 de septiembre.

Leer también: La Selección Argentina Juvenil de Vóley quedó quinta en el Mundial de Irán

Lorena Góngora, primera entrenadora de una selección masculina, en este caso la juvenil, e integrante del Club Villa Dora en Santa Fe, comentó para Cadena OH! cuál fue su experiencia. "Estamos super felices por el rendimiento del equipo. Tuvimos un mal cruce, nos topamos con Irán que históricamente tiene jugadores adultos y no se puede hacer nada", explicó la entrevistada. "Registran a personas mayores y las hacen pasar por más chicas. Se sabe, pero no se puede hacer nada. De todas formas, terminamos el cierre mundial ganándole a Italia, que es el campeón europeo".

La situación era muy desigual para Argentina puesto que llegaron al mundial sin competencia internacional. "Debido a la situación económica de Argentina no se pudo viajar para competir. Los chicos se pusieron por primera vez la camiseta, y no sabíamos cómo iban a reaccionar".

Vida cotidiana

Los controles fueron muy estrictos. "Nosotros íbamos de la habitación, al comedor y a la cancha. Si te veían, te sacaban una foto; a la segunda foto, te multaban. Nunca pudimos interactuar con otros entrenadores, casi hasta el final".

Respecto a la vestimenta de las mujeres, Góngora comentó que ella fue llamada por la embajada de Irán en Argentina y la embajada de Argentina en Irán. "Entendimos que la vestimenta específica, cubrirse el pelo, el cuello o los brazos, sólo era para la parte social. Pero cuando vamos a jugar un partido amistoso fui de mangas cortas y se armó un lío tremendo. Fue llamada la embajada Argentina para que me ponga mangas. La embajada me defendió. Salió un comunicado al otro día sobre que todas las mujeres tenían que estar cubiertas. Era muy incómodo trabajar con eso, se me caían y venía la seguridad y nos advertía", explicó.

Leer también: Messi superó el récord de Pelé a nivel de selecciones sudamericanas

Pero a pesar de todo, la imagen que se tiene de Irán no es del todo correcta. Según la entrevistada, "no hay robo, la educación y la salud son gratuitas, incluso para turistas. Son muy educados y trabajadores", señaló por último.

Escuchar también audio completo: