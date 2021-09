Renunció el coach de Barby Silenzi y el Polaco porque se hartó de la pareja

Quique Pérez, coach de Barby Silenzi y el Polaco en La Academia de ShowMarch (eltrece), tomó la decisión de renunciar al certamen y contó por qué ya no quiere seguir trabajando con la pareja.

En primer lugar, aclaró que los quiere a ambos pero que no aguanta más los "encontronazos" con cada uno.

"Me fui para estar mejor y no pelearme con ellos, porque los quiero un montón pero ya habíamos tenido un par de encontronazos en cuanto a la suplencia de Barby y después en cuanto al trabajo del Pola”, contó en un audio que emitieron en La previa de La Academia (Ciudad Magazine).

Entonces, reveló que está harto de adaptarse los cambios de rutina de cada uno y que por ellos se está quedando sin vida propia.

"Entiendo todas sus situaciones y complicaciones que le han tocado este año, pero bueno, yo también tengo una vida y mis cosas... Y siempre estuve dejando cosas para poder organizarme, tener mis horarios y poder estar con ellos también, pero bueno... Llega un momento en el que era tanto quilombo de horarios de él que después yo no tenía vida", afirmó, contundente.

Y se despidió remarcando que también le molestaban los conflictos en los que estaban envueltos al aire.

"Entonces, organizarme todo a último momento a mí no me daba y después todo lo que veían en el piso bueno... Eso ya es parte de ellos. Yo mucho no me metía pero también me afectaba un poco porque después ellos decían que renunciaban, que no, que sí, que esto, lo otro... Y ustedes vieron que ahí, desde el primer día que empezaron, ya en las fotos de la gala había problemas”, sentenció, contundente.

