Todo listo para los Play off de Futsal Las Colonias

Son 8 los clasificados de la fase regular, y los mismos se cruzarán de la siguiente manera.

Jueves 21hs, en cancha de AD Juventud

Esperanza FC que viene de ganar el grupo A, se mide frente a los estudiantes de LA FAVE, quienes salieron 4tos en la Zona B. Luego, en el segundo turno, Sportivo del Norte se enfrentará a Vecinal Oeste.

El viernes, en la misma sede, otros 2 partidos.

En primer lugar Atl Pilar, que viene de salir 2do en la zona B, se cruza por primera vez en la historia con Central Mataderos. Y como último juego de la semana, llegará el viernes a las 22:30hs el duelo entre el multicampeón Argentino de Franck y otro debutante y de buena labor hasta el momento, Estrellas de Talleres de Laguna Paiva.

Las Semifinales del masculino se jugarán el viernes 24/9:

Se enfrentarán por un lado, los ganadores del jueves anterior y los ganadores del viernes

FEMENINO

Se completó la 5ta fecha anoche y a falta de una sola jornada, ya hay 3 clasificados a semifinales: Juventud, Estrellas y Sportivo.

La Juve se mide frente a las de Paiva para definir quien se queda con el mejor puesto de la primer fase. Un empate le sirve a Las Matadoras para lograrlo, pero ojo, que Sportivo también puede arrebatarle el 2do puesto a la Locomotora de Estrellas de Talleres.

Por otro lado, el 4to puesto estará peleado por 3 equipos Sportivo del Norte, Argentino Franck y Vecinal Oeste, todos aún con chances de meterse en la llave de semis.

Próxima semana así se juega la fecha 7:

ESTRELLAS DE TALLERES vs AD JUVENTUD

SPORTIVOSPORTIVO vs ARG FRANCK

SPORTIVO DEL NORTESPORTIVO vs VECINAL OESTE

CENA DE CAMPEONES

La AEFS ya confirmó fecha para una cena en homenaje a los campeones de cada torneo apertura 2021 (masculino y femenino). La misma será atendida por la comisión central de la Asociación Deportiva Juventud a un precio módico y donde se podrán reunir y premiar además a los jugadores/as mas valiosos (MVP) a los goleadores/as y vallas menos vencida. También habrá esa noche premio para el equipo FAIR PLAY.