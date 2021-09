Fernández: "Los errores cometidos no los volveremos a cometer"

La asistencia del 66,21% del total de padrón en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo fue la más baja de la historia de esa instancia electoral desde que se creó, en 2011, situación a la que se refirió el presidente Alberto Fernández que, a dos días de esos comicios, llamó a revertir esta tendencia de cara a las generales del 14 de noviembre.

"Vamos a a golpearle la puerta al vecino que no fue a votar y expliquémosle lo que está en juego", señaló el mandatario en un acto que encabezó en territorio bonaerense en el que puso en marcha de 25 obras en 14 provincias.

Alertó sobre la importancia de alcanzar los niveles históricos de asistencia en las elecciones generales legislativas de noviembre, al advertir que "lo que está en juego es que la Argentina se ponga de pie, lo que está en juego es que el trabajo vuelva, lo que está en juego es que los empresarios argentinos sigan radicando su capital aquí, eso es lo que está en juego".

Fernández se refirió a esta merma al participar de un acto que encabezó en el partido bonaerense de Almirante Brown, donde estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

Allí, el presidente arengó; "En noviembre (por las elecciones generales) por favor no interrumpamos la marcha que empezamos, nosotros sabemos que tenemos cosas que corregir, lo que hicimos mal lo corregiremos, lo que no hicimos lo haremos, los errores cometidos no los volveremos a cometer, pero por favor no condenemos al país al retroceso",