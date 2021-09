El propósito de la veda electoral y por qué es importante

Pasadas las PASO, las ciudades están llenas de carteles, pasacalles y afiches. Las redes sociales y los canales de videos también explotaron en publicidades. Ahora, con menos listas, las propagandas tenderán a disminuir, sobre todo con la veda que todavía pesa sobre los candidatos.

"Lo que tiene plazo es la campaña en los medios de comunicación y callejera. El resto de las campañas no están prohibidas. Si voy casa por casa hablando con los vecinos, no es una actividad prohibida. Si se para en una plaza y habla con la gente, tampoco está prohibido", explicó al aire en Cadena OH! el abogado constitucionalista, Domingo Rondina.

Pero las 48 horas antes de la elección son diferente. Desde el pasado viernes a las 8 de la mañana, ninguna fuerza política podía llevar adelante ninguna campaña. "Durante esos días sí puedo mandar mensajes privados, puedo hacer campaña persona a persona. Pero no puedo hacer campaña en la calle. Lo que difundís sólo a tu grupo de contactos, no está prohibido en esas 48 horas previas. Tampoco está prohibido si publicas en tus redes, porque son redes personales. Lo que sí está prohibido es obligar a quienes no te siguen a leerte, está prohibido la publicación promocionada", explicó.

Por última, se manifestó sobre la multa para quienes no fueron a votar el domingo. Según las regulaciones, el costo puede ser de 50 a 500 pesos, pero es un monto muy bajo. "La multa sigue siendo baja, pero porque la obligación de votar en Argentina es medio una ficción. Nominalmente estamos obligados pero al ser la multa tan ridícula, nadie siente miedo por no ir a votar. Creo que el tema es que hay que convencer a la gente que es bueno votar, es su derecho. Hay que convencer a la gente de que votando se cambia la situación".

Escuchar también audio completo: