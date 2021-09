Marcelo Mazzarello denunció que Flor Peña lo hizo echar de una película

En las últimas horas, Marcelo Mazzarello acusó gravemente a Florencia Peña de haberlo hecho despedir de Más respeto que soy tu madre, la obra cinematográfica en la que iban a compartir elenco juntos.

“La autodenominada referente Flor Peña me hizo echar de un film que empezaba en octubre. Ideología K. La ventaja personal, en desmedro del trabajo ajeno”

Semanas atrás, el actor ya se había pronunciado en contra de la conductora de Flor de Equipo (Telefe) cuando salió a la luz su reunión con Alberto Fernández en la Quinta Presidencial de Olivos durante la cuarentena estricta del 2020. Pero, ahora, volvió a desplegar su enojo con Peña tras acusarla de ser la “responsable” de que bajaran su participación de la película dirigida por Marcos Carnevale y basada en la novela y guión de Hernán Casciari.

Fue a través de su cuenta de Twitter, donde el actor estalló de furia: “¡El poder que da visitar a AF (por Alberto Fernández) mientras no podíamos ver a nuestros familiares!”, arrancó Mazzarello y luego siguió de manera directa: “La autodenominada referente Flor Peña me hizo echar de un film que empezaba en octubre. Ideología K. La ventaja personal, en desmedro del trabajo ajeno”.

“¿Voy a Inadi? No. ¿Gremio? No. ¿Justicia? No. TW”, concluyó el actor de Naranja y media y la película La suerte está echada, dejando en claro su acusación contra la ex Casado con hijos.

Según se dio a conocer, Mazzarello habría llegado hace un mes a un acuerdo de palabra con la producción de Más respeto que soy tu madre para ser parte del rodaje. Por esa razón, ya tenía bloqueada su agenda. Sin embargo, esto cambió cuando llegó la cancelación. Consultado por el sitio Teleshow, el artista advirtió: “Por ahora no voy a hablar”, evitando hacer mayores comentarios al respecto.

Asimismo, el portal mencionado anteriormente se comunicó con allegados de la actriz, quienes aseguran que la desvinculación del actor no tiene nada que ver con ella, sino que “es un tema de Pampa Films”, es decir, aseguran que se trata de una “decisión de producción”.

