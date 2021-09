Gobierno suspendió la reunión con el fútbol por la vuelta del público

Como consecuencia de la fuerte crisis política que se desató en el interior del Gobierno en las últimas horas, fue suspendida la reunión del jueves entre autoridades gubernamentales y del fútbol por la vuelta del público a los estadios, confirmaron fuentes del Ejecutivo a Doble Amarilla.

La agenda del oficialismo de esta semana tenía como una de sus aristas el encuentro entre los Ministerios de Seguridad y Salud con las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional. Allí, con la reciente experiencia de la Selección Argentina, se iban a delinear protocolos para la vuelta del público en los partidos de Primera División.

Sin embargo, una fuerte crisis interna del Gobierno sacudió la agenda, inclusive la del propio presidente Alberto Fernández. ¿Qué ocurrió? Este miércoles al mediodía, luego de un anuncio del jefe de Estado vinculado a un proyecto de ley en materia energética, el ministro del Interior, Wado de Pedro, junto con otros funcionarios, pusieron a disposición su renuncia con el fin de presionar al Ejecutivo para remover a parte del Gabinete de cara a las elecciones legislativas.

En ese encuentro del fútbol y la política, iba a participar Sabina Frederic, la ministra de Seguridad muy señalada por el kirchnerismo y La Cámpora, a quien apuntaban como una de las autoridades que tenía que presentar la renuncia y dar un paso al costado.

Ante esta situación, todas las agendas ministeriales entraron en un impasse, incluso la de Alberto Fernández. En este contexto, el fútbol quedó en el medio de una gran interna de la que no forma parte, pero que le afecta.

Según pudo averiguar Doble Amarilla, la reunión cancelada aún no tiene fecha de reprogramación y no se sabe a ciencia cierta cuándo podrá darse para definir protocolos. A pesar de no tener que ver con la situación, el fútbol tendrá que esperar un poco más para que vuelvan los hinchas.