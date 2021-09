Hace su debut en "Disney+" la primera película argentina

“Disney+ no fue algo buscado ni por mí ni por los productores, pero fue lo que nos salvó la película”, cuenta a este diario Mariano Cattaneo, director de “La chica más rara del mundo” que ya se puede ver en algunos cines argentinos.

Sin embargo, la película pasará a la historia como el primer film nacional que llegó a la plataforma Disney+, donde debutará en poco más de un mes.

El rodaje del film de Cattaneo tuvo una interrupción parecida a la que sufrió la industria del cine de todo el mundo, la pandemia: “Teníamos cuatro semanas de filmación bastante complejas, porque casi todo el elenco era de adolescentes entre 16 y 17 años. Además, por la naturaleza del argumento sobre una chica muy imaginativa que inventa un monstruo que se hace real también tenía que haber efectos especiales en cámara, sumados a los efectos digitales. Entonces, hacia la mitad del rodaje, vino la cuarentena y debimos interrumpir todo. A continuación empezó a pasar el tiempo, y varios meses después ya no sabíamos qué iba a pasar con la película. Por ejemplo, no sé qué habría pasado si alguno de los actores pegaba un estirón. Como teníamos la mitad filmada, los productores Jorge Poleri, Gabriel La Haye y Gabriel Grieco le mostraron el material que teníamos a Disney+ y fue entonces cuando la plataforma y Buena Vista entraron como distribuidores, y ocho semanas después del corte del rodaje volvimos al set”.

Cattaneo recuerda casi con emoción lo ocurrido entonces. “Regresar a filmar también fue complicado porque tuvimos que aprender a rodar en pandemia. Y eso no fue sencillo. Por suerte logramos una especie de sincronización, por ejemplo cuando había que cambiar un lente de la cámara aprovechábamos y sanitizábamos el decorado y cosas así. Y vivíamos pendientes de que un actor o un técnico no aparecieran resfriados o con un algún contacto cercano con covid. Pero por suerte no ocurrió nada de eso, nos cuidamos mucho todos y no hubo un solo caso. Pero claro, debido a esos contratiempos y precauciones el presupuesto aumentó en forma considerable, y sin el aporte de Disney+ no sé qué habría pasado. Ellos nos dieron exactamente lo que necesitábamos”.

El film

“La chica más rara del mundo” cuenta con un elenco juvenil encabezado por Ornela D’Elia y Gina Mastronicola, con dibujos animados de diferentes estilos y también con seres sobrenaturales, lo que impuso numerosos desafíos para un director que hasta ahora venia filmando películas de acción y terror como “Una tumba para tres” y “Corazón negro” llenas de violencia y gore.

“Para empezar, la película se basa en un cuento que escribí hace años y que luego filmé como uno de mis primeros cortos, así que estaba bien metido en el tema. Luego hice un gran casting para conseguir actores adolescentes con los que pudiera trabajar, y recién después de entrevistar a 40 chicos y chicas pude seleccionar el elenco. Realmente me sorprendieron, si bien casi no tenían experiencia en cine, aportaron muchísimo a la película y le dieron vida a sus personajes mas allá de mis indicaciones. Para que actuaran con naturalidad me parecía indispensable que no fueran todos efectos digitales y que ellos se vieran obligados a actuar contra una pantalla verde, lo que es muy difícil. Por eso usamos una persona con traje de monstruo en el set con el que pudieran interactuar y que luego se terminara en posproducción”.

La experiencia de trabajar con este elenco juvenil fue tan satisfactoria que ahora Cattaneo está pensando otra película que los incluya. “Por supuesto estoy con una secuela en mente, aunque para eso habrá que esperar cómo va ‘La chica mas rara del mundo’ en Disney+, que creo que llegará mejor que en los cines a los espectadores para los que la película está pensada. Pero ya estoy escribiendo un thriller con adolescentes al estilo de los clásicos de Wes Craven”.

