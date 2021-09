Comenzaron a diagramar un plan estratégico para posicionar a la capital como sede del turismo

En la sala de reuniones de la intendencia local, el intendente Emilio Jatón recibió a parte de la comisión directiva del Bureau de Eventos de Santa Fe, cuyas autoridades se renovaron hace unos días y el nuevo presidente es Matías Tomati. También estuvo por el municipio, el secretario de Producción y Desarrollo Económico, Matías Schmüth.

El encuentro sirvió para conocer al nuevo grupo, pero también para empezar a trabajar en un plan estratégico para volver a posicionar a Santa Fe como sede del turismo de eventos y reuniones, delineando los protocolos necesarios que imponen los nuevos paradigmas a partir de la pandemia por Covid-19.

“Tuvimos una muy buena reunión. Recibimos a las nuevas autoridades del Bureau de Eventos con el intendente Emilio Jatón. Es una de las mesas sectoriales que tenemos que seguir potenciando y trabajando. Es un sector que vino golpeado en este último año y medio pero las cosas vienen cambiando y ya se empieza a ver esa luz al final del camino y a la que tenemos que empezar a acercarnos cada vez más”, dijo Schmüth tras el encuentro.

Siguiendo esta línea, agregó: “Esta fue la primera reunión pero lo que sigue ahora es una serie de actividades que vamos a realizar en conjunto. Muy pronto vamos a lanzar el programa Embajadores, que lo que busca es poner a Santa Fe en el lugar que se merece en materia de turismo de reuniones. Sabemos la importancia y el potencial que tiene la ciudad y esto es una muestra de cómo llevamos adelante la gestión: construyendo entre lo público y lo privado las distintas líneas de acción”.

En la nueva normalidad

Ante los cambios que impuso la pandemia, el secretario de Producción y Desarrollo Económico dijo: “Vamos a tener que adaptarnos a esta nueva normalidad que nos presentó el Covid, como en todos los aspectos de la vida, eso permite ajustar todo lo que no conocemos de eventos, pero lo que no puede dejar de pasar es que los eventos no vuelvan a realizarse en la ciudad”.

En consonancia, Schmüth agregó: “El plan estratégico del turismo de reuniones es fundamental, necesitamos modificar lo que ya conocemos y tener un plan adaptado a los nuevos paradigmas y para eso en los próximos días vamos a tener mucha actividad en conjunto, con gente especialista en la materia porque queremos realmente que la ciudad tenga un plan estratégico”.

Aseguró, en este sentido, que “ya venimos trabajando desde el Safetur, y también lo compartimos con el Bureau de Eventos”, y destacó que es importante un plan estratégico en general pero también “un plan específico de turismo de reuniones, que sin lugar a dudas va a hacer de Santa Fe un lugar central de este tipo de actividades y le va a dar todo el potencial que necesita”.

Captación de eventos

Por su parte, el nuevo presidente del Bureau de Eventos contó: “Es una entidad que tiene 15 años de trayectoria en la ciudad, que siempre buscó potenciar el turismo de reuniones y la captación de eventos nacionales e internacionales dentro de la ciudad”.

Bajo esa premisa, Tomati dijo: “Lo que se está planteando, después de unos meses muy duros por la pandemia y en donde la industria de eventos se vio afectada, es ver cómo esta coyuntura es utilizada de una manera positiva ya que el paradigma del evento cambió, se introduce el híbrido, lo semipresencial, entonces buscamos junto a la ciudad poder potencial un plan estratégico de turismo de reuniones”

Más adelante, manifestó que se está trabajando en la apertura formal de los eventos bajo todo los protocolos que se necesitan. “El turismo de reuniones triplica el ingreso que le genera a la ciudad un turista común. Entonces es un sector que tenemos que potenciar, valorizar y aprovechar porque siempre de las crisis surgen oportunidades. Y esta es una muy buena para los eventos, los congresos y las convenciones porque tenemos la posibilidad de tener expositores muy buenos con buenas vías de comunicación como el streaming; entonces esta generación de eventos híbridos tenemos que potenciarla para la ciudad”.

En este trabajo que ya se retomó, Tomati se refirió a la proximidad del verano y la posibilidad de los eventos al aire libre. “La llegada del buen tiempo mejora las condiciones para estos eventos, y por eso estamos trabajando muy fuertemente en tener una habilitación formal, siempre fiscalizada y controlada tanto por la ciudad como por los organismo privados como en este caso el Bureau de Eventos; porque si a las reglas las cumplimos todos vamos a trabajar mucho mejor”, sostuvo.