De Pantera a escritora: la experiencia de Josefina Fernández plasmada en un libro

La ex Pantera, Josefina Fernández, se animó y plasmó su experiencia en palabras. "Hubo una necesidad después de parar de jugar. Empezó la cuarentena, me agarró en Santa Fe y estaba sola. Tuve tiempo para pensar, mirar para atrás, analizar cosas. Canalicé por medio de la escritura", explicó al aire en Cadena OH!

El libro se llama "Adentro Afuera", y es un repaso por la experiencia de vida de la deportista. El trabajo comenzó en marzo del año pasado, cuando Josefina dialogó con una amiga escritora que lo impulsó a publicarlo. "Más allá del objetivo de canalizar mi retiro, puede dejar un mensaje. Tal vez cambiando el escenario, el mío era la cancha de vóley, puede servir igual".

El libro

Para la entrevistada el mensaje es claro: se puede llegar, hacer, con compromiso, constancia y disciplina, se logran las cosas. El objetivo es que se conozca el lado B, el lado interno de un deportista, las cosas que vive y que las personas no saben.

"Se puede tomar de muchas maneras, adentro y fuera de la cancha, como jugadora, como la vida personal. Es lo que uno vive por dentro, pero por fuera se ve otra cosa". Pero Fernández aclaró que no es algo exclusivo del vóley, sino que su experiencia es similar a la de deportistas de otras disciplinas.

Con mucha alegría les presento mi primer (y tal vez único) libro. Se llama “Adentro Afuera” y habla sobre mi carrera deportiva, pero desde una perspectiva más integral. Relata el camino que atravesé durante 16 años dedicados al voley.. ⬇️https://t.co/KCgXJvmFIK pic.twitter.com/x2GNptFYrD — Josefina Fernández (@Jo_Fernandez14) September 14, 2021

"Me emocionó la repercusión que tuvo en la gente. Preguntaron y quisieron saber, y eso me emociona. Incluso gente que no me conoce o no tiene nada que ver con el vóley. No estoy acostumbrada tampoco, estoy un poco abrumada por la cantidad de mensajes y cómo se divulgó. Sobre todo por las críticas buenas que recibí", comentó.

El libro puede conseguirse en Santa Fe pidiéndoselo a la propia Josefina a través de su Instagram Luego saldrá una versión digital la semana que viene. Todavía resta definir cómo llegará al resto del país.

"Se trata de mirar para atrás y hacer una autocrítica también. Hay que tener coraje para eso", dijo por último.

Escuchar también audio completo: