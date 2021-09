Cristina Morla junto a Ricardo Magdalena: "El socio quiere un cambio"

Colón se prepara para votar en las elecciones del domingo 26 de septiembre. Ese día poco más de 7200 socios Sabaleros elegirán el futuro que presidente que saldrá de José Vignatti y Ricardo Magdalena.

Cristina Morla, vicepresidente segunda de la Agrupación Ricardo Magdalena, dialogó con Sin Mordaza sobre su amor por el club y los comicios que se vienen. "Soy hincha de Colón desde que tenía 10 años", dijo. Y agregó que "un día comencé a escuchar el partido por radio y desde ahí me enamore de Colón".

Sobre sus inicios en la vida política del club dijo que "siempre tuve la intención de participar en la vida política de Colón y nunca me llamaron". "Antes había ido a la sede para poder hablar y sumarse y siempre me dijeron que me iban a llamar pero hasta el momento no lo hicieron", añadió.

"Antes de ingresar a la Agrupación de Ricardo Magadalena participe en otras listas que no resultó porque estaba muy lejos de mi pensamiento", dijo.

Cristina Morla es una de las hinchas de Colón que sueña con ocupar un cargo en la vicepresidencia. "Elegí a Ricardo Magdalena porque coincidimos en lo que hoy se transformaron en casi 30 proyectos de la agrupación. Este grupo tiene un fin común que se basa en el trabajo para lograr y llegar a cumplir el sueño de ver a Colón grande en todas sus disciplinas y abierto al socio y a la familia Sabalero. Queremos un club inclusivo", expresó en una entrevista a Sin Mordaza.

El Rol de la mujer en el fútbol

Creció mucho a nivel mundial y uno de los ejemplos es la presencia de las mujeres en los partidos de fútbol hasta su participación en el fútbol femenino. Es nuestro compromiso organizar la disciplina.

Elecciones

A la recta final la veo con toda la fe y optimismo. El socio quiere un cambio sin dejar de reconocer el logro de la primera estrella y lo único que no quiere tocar el hincha es al cuerpo técnico y al plantel que a mi criterio son los responsables del campeonato.

Por último, la dirigente expresó que "debería ganar Ricardo Magdalena porque es el único que tiene una propuesta superadora en todas las aristas que corresponden a la institución. Y hay un trabajo que viene desde hace muchos años".

Y finalizó resaltando que "está con una gente con sentido de pertenencia con muchas ganas de trabajar: Nelson Agoglia, Rodolfo Aquino, Luis Medero, Juan José Ferrer y Ramón Mantaras.