Anya Taylor-Joy causó sensación en los Emmys 2021

Anya Taylor-Joy, protagonista de The Queen's Gambit (Gambito de Dama), causó sensación en la alfombra roja de los Emmys este domingo 19 de septiembre, en The Event Deck en L.A. Live en Los Ángeles.

Las figuras invitadas brillaron en la alfombra roja, especialmente simbólica después de dos años sin ella por las restricciones de la pandemia de coronavirus. Esta vez, uARnos 500 invitados se reunieron en un auditorio abierto, siguiendo protocolos de cuidado por la pandemia.

Desde su peinado, pasando por el dramático abrigo de ópera, hasta los diamantes que caen en cascada por su espalda, Anya Taylor-Joy continúa su racha como una de las mujeres que más llaman la atención en la alfombra roja, optando por una versión actualizada del glamour de Hollywood para su look en los Premios Emmy del domingo por la noche.

El estilista estrella Law Roach trabajó con Dior, que actualmente es la casa a la que acuden los looks importantes de la alfombra roja que luce la nominada al Gambito de Dama, combinando ideas: un elegante vestido halter sin espalda en raso de seda de color amarillo pálido se combinó con un voluminoso abrigo de ópera en un tono más intenso de faille de seda amarillo, ambas piezas personalizadas por Maria Grazia Chiuri para Dior Haute Couture.

El vestido sin espalda de Taylor-Joy también fue una oportunidad para el joyero preferido de la actriz, Tiffany & Co, que proporcionó dos collares Elsa Peretti Diamonds by the Yard que caían en cascada por su espalda. El look se completó con unos pendientes y un anillo de diamantes y platino de Tiffany & Co. y un brazalete de diamantes y platino con un zafiro amarillo no realzado con un anillo a juego, ambos de la Blue Book Collection de Tiffany & Co.

The Queen's Gambit se impuso este domingo como la mejor serie limitada (miniserie) en la 73 edición de los Emmy, que se celebró en Los Ángeles con un evento de dimensiones reducidas por la pandemia.

