Chano: "Me estoy recuperando y desintoxicando"

Casi dos meses del confuso episodio con la policía, en el que terminó baleado y tuvo que ser operado de urgencia en el Sanatorio Otamendi, Santiago "Chano" Moreno Charpentier se presentó ante la Fiscalía de Campana para colaborar con la investigación de su causa y contó como es su nueva vida.

"Me encuentro muy bien, les agradezco a todos todo este tiempo que estuvieron preocupándose. Me encuentro bárbaro. Estoy en una comunidad terapéutica, me estoy recuperando y desintoxicando. Empezando a trabajar de a poco", contó el exlíder de Tan Biónica con entusiasmo.

Por otra parte, y acerca de aquella madrugada en la que terminó gravemente herido, aseguró que no se acuerda nada de lo ocurrido."No tengo ni un recuerdo, realmente mi cabeza entró en shock tal vez para protegerme de lo que había pasado".

"Tengo el recuerdo lamentable del sufrimiento de mi mamá por la situación y por una tocada de fondo más en mi vida; espero que sea la última”, se sinceró sobre sus adicciones.