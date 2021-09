Martín Sendoa: "Ojalá Riquelme me llame por Facundo Farías"

"Vos tenes que venir a jugar con nosotros", le dijo Román a la Joya de Colón luego de la foto que se sacaron en La Bombonera. Su representante Martín Sendoa le abrió las puertas a la negociación.

Leer también: Qatar inaugurará en noviembre dos nuevos estadios para el Mundial de 2022

El nivel de Facundo Farías explotó en Colón al mismo tiempo que la última vuelta olímpica del Sabalero. Y como era de esperarse, el delantero que es comparado con Carlos Tevez por algunos movimientos técnicos dentro del campo, tuvo ofertas del exterior para irse en el último mercado de pases, pero Colón logró retenerlo. Aunque ahora apareció Boca.

Luego del partido entre Boca y Colón, Farías fue directo al vestuario local para cumplir su sueño, conocer a Riquelme. Y el vice de Boca lo recibió, le dio una camiseta suya y estuvo rápido como cuando era jugador. "Vos tenes que venir a jugar con nosotros", fue la frase que disparó Riquelme para ablandar el terreno.

Lo cierto es que en las últimas horas, esas palabras de Riquelme fueron encendidas más todavía por el agente del propio Farías, Martín Sendoa. En diálogo con Mundo Boca, el representante del delantero de 19 años fue contundente en su relato: "Me enteré de esto horas después. Me habló Facundo emocionado y me contó: 'Me saqué una foto con Román, estuve en el vestuario. Me regaló la camiseta, me dijo que vaya a jugar a Boca'".

Y luego se metió de lleno en lo que serán los próximos meses: "Farías no esta desesperado por irse afuera, sabe que le falta mucho todavía. Yo creo que Boca está capacitado para hacer un esfuerzo por él. Obviamente hay que ver cómo llegan a arreglar de club a club. Yo no me puedo meter. Sólo estoy para arreglarle los porotos al chico. Me ocupo del jugador".

Para cerrar, Sendoa agregó: "Agradezco que se haya sacado una foto con Facu, hoy es un hijo. Ojalá que Román llame. Con gusto, me sentaré a hablar con él. Soy muy sencillo. Si puedo trabajar para que se dé, olvidate que lo voy a hacer".

No son rumores, son palabras oficiales, cara a cara y el agente en público. La conclusión es que en 2022, Riquelme quiere a Farías en Boca.

Con info de Marca