Germán Conti y Lucas Mugni se quedaron sin entrenador

El club brasileño Bahía anunció el despido del argentino Diego Dabove, luego de que el equipo fuera derrotado 3 a 1 por Corinthians, que lo ubicó en zona de descenso en el Brasileirao.

En un comunicado difundido, el presidente de Bahía, Guilherme Bellintani explicó la decisión al señalar que “se necesitaba realizar una corrección de rumbo” y reconoció que “la elección (de Dabove) terminó siendo incorrecta”.

Para los directivos del equipo bahiano, la decisión de contratar a Dabove “terminó siendo incorrecta, no en términos de calidad del trabajo, sino desde el punto de vista del conocimiento del fútbol brasileño y del contexto del club”.

La estadística marca que Dabove estuvo al frente de Bahía en seis partidos, de los cuales perdió 3, empató 2 y gano uno. Arrancó perdiendo con Fluminense por 2 a 0, le ganó 4 a 2 a Fortaleza de su compatriota, JUuan Pablo Vojvoda, de buena campaña, ya quen ocupa el quinto lugar en las posiciones, empató 0 a 0 con Santos, 1 a 1 con Bragantino, luego perdió 2 a 0 con Inter y ayer cayó por 3 a 1 contra Corinthians.

La directiva indicó que “haciendo balance del día a día, los resultados y los desafíos que hay por delante, se entendió que esta es la medida adecuada en este momento”.

En Bahía juegan los argentinos Lucas Mugni y Germán Conti (ambos ex-Colón), y el ex Newell's Old Boys y Defensa y Justicia, Eugenio Isnaldo.

Los dirigentes del Bahía confirmaron que los asistentes Guillermo Formica y Walter Ribonetto y el preparador físico Agustín Buscaglia, también dejaran el club.

En el Brasileirao Bahía se encuentra en el puesto 17 con 23 puntos y por debajo suyo están Gremio con 22, Sport Recife con 20 y Chapecoense con 12. Los cuatro últimos pierden la categoría.

✍🏽 Agora é oficial. Comandante do Nordestão-2017, do Baianão-2018 e do Acesso-2016, Guto Ferreira está de volta ao Esquadrão. Leia no #SócioDigital ➡️ https://t.co/HV6Wj4Qmtt #BBMP pic.twitter.com/ZNBHE4VnxV

— Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 7, 2021