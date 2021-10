Desde UTA esperan poder destrabar el conflicto hacia el mediodía

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Santa Fe admitieron que, para el transcurso de la mañana o en horas del mediodía, esperan obtener respuestas positivas que permitan levantar la retención de tareas iniciada a partir de las cero de este jueves.

La medida de fuerza, que incluye a las empresas Recreo Autobuses y Ersa Urbano, comenzó ante el incumplimiento de pago sobre la totalidad de los haberes correspondientes al mes de septiembre. Según detalló el vocero del gremio, Sebastián Alem, lo adeudado a los choferes va desde el 20 al 40 por ciento del total del sueldo.

Asimismo, Alem confirmó que, hasta el momento, desde la UTA no han recibido llamado alguno por parte de los empresarios, mientras explicó que la decisión de interrumpir el servicio se tomó ante el incumplimiento en depositar el total de los salarios pese a que los subsidios nacionales fueron girados el 29 del mes pasado.

“Siempre hemos aguantado el cobro porque sabíamos que los subsidios no llegaban, pero, en este caso, el dinero del Gobierno estaba depositado. En el día de ayer, cuando tendríamos que haber cobrado, la transacción no estaba hecha. Desde el 2020 venimos percibiendo el pago de forma desdoblado y entendíamos la situación por la baja del corte de boleto por la pandemia, pero ya en septiembre cobramos el cuarto día hábil del mes y esperábamos lo mismo para este”, dijo Alem al aire de Cadena OH!.

Escuchar también la nota completa: