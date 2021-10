Uruguay y Colombia quedaron en cero para beneplácito de Ecuador

Uruguay y Colombia empataron 0 a 0 en un partido disputado en Montevideo por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que arrojó mejores noticias para los ecuatorianos que pugnan por afirmarse entre los cuatro clasificados directamente a Qatar 2022.

El estadio Gran Parque Central de Montevideo fue el epicentro de esta guerra de nervios futbolística que viven los sudamericanos y que en el segundo tiempo terminó ganándoles a ambos equipos.

Los nervios dejaron varios dolores de cabeza para Oscar Tabárez, ya que Giorgian De Arrascaeta y José María Giménez debieron dejar el campo de juego por lesiones y Luis Suárez se fue renqueando y con un corte en la rodilla derecha.

A los 22, Viña armo una buena jugada y desbordo metiendo un centro pasado al segundo palo que Suárez convirtió, pero que inicialmente se anuló por indicación del juez de línea, una decisión que luego ratifico el VAR, aunque siguió ofreciendo dudas.

Rueda logro bajarle el vértigo al ataque uruguayo y como un experimentado boxeador comenzó a enredarlo con los brazos y a trabarle todos los movimientos. Ospina siguió teniendo trabajo, pero esta vez fue Muslera, quien sí debió ensuciarse.

A los 70, en una jugada que nació polémica, Mina robo en su área le dio un pase largo a Luis Díaz que gambeteó se metió en el área y cedió al centro del área, donde Zapata definió muy mal a los brazos de Muslera, que se vistió de héroe.

La pelota iba de tres cuartos a tres cuartos, con Barrios y Lerma por un lado y Vecino y Valverde por el otro, como principales dueños de la pelota, lo que marca un deterioro en la calidad del juego.

Los nervios maniataron a los uruguayos, De la Cruz no pesó, mientras que Núñez que venía de bailar a toda la defensa del Barcelona de Ronald Coleman, no pudo sacarle el jugo a su velocidad y a su gambeta.

Así fue pasando el tiempo, y el ajedrecista Rueda logró unas tablas que lo dejaron muy satisfecho con su equipo metido en la zona caliente de la clasificación.

La programación de las eliminatorias establece que el domingo próximo Uruguay visite a la Argentina, en un encuentro que se jugará en el Monumental, mientras que Colombia recibirá a Brasil en Barranquilla.

El 14 de octubre, Uruguay disputara el histórico clásico con Brasil en el estadio Arena Amazonia de la ciudad de Manaos y otra vez el Roberto Meléndez de Barranquilla será la sede de Colombia en su partido ante Ecuador.

Síntesis del partido

Uruguay: Fernando Muslera, Nahitan Nández, José María Giménez, Diego Godín y Matías Viña, Matías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian De Arrascaeta; Luis Suárez y Brian Rodríguez. DT: Washington Tabárez.

Colombia: David Ospina; John Medina, Yerry Mina, Carlos Cuesta y Johan Mojica; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Cuadrado y Luis Díaz; Rafael Santos Borré y Radamel Falcao García. DT: Reinaldo Rueda.

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Darwin Núñez por Rodríguez (U) y Edinson Cavani por Suarez (U), 13m. Roger Martínez por Borre (C), Duvan Zapata por Radamel Falcao (C), Jefferson Lerma por Mateus Uribe (C) y Ronald Araujo por Giménez (U), 31m. Gastón Pereiro por Bentancur (U) y 35m. Juan Quintero por Cuadrado (C).

Amonestados: Betancur (U). Uribe, Cuadrado y Mojica (C).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Cancha: Gran Parque Central (Montevideo).