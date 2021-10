Perotti inauguró y anunció obras importantes en dos departamentos de la provincia

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, recorrió e inauguró este sábado obras en Sunchales y Tacural, en el departamento Castellanos; y firmó un nuevo convenio de adhesión para iniciar trabajos en el marco del programa Caminos de la Ruralidad, en la localidad de Nuevo Torino, en el departamento Las Colonias.

Las actividades del mandatario arrancaron en la mañana de este sábado en la ciudad de Sunchales, donde recorrió el avance de obra del nuevo edificio de la Comisaría N°3, ubicada en calle Rafaela, entre Alvear y Esperanza. Para esos trabajos, el Gobierno provincial había destinado los recursos en febrero para la primera etapa, con un presupuesto de 3,5 millones de pesos.

Acompañado por el senador departamental, Alcides Calvo, y el senador nacional, Roberto Mirabella, el Gobernador aprovechó la oportunidad para anunciar la segunda y última etapa de los trabajos para lo cual se destinarán otros 8,4 millones de pesos. Cabe recordar que el municipio local también dispuso fondos por 4,5 millones de pesos; mientras que a través de la cooperadora policial se destinó otro millón de pesos.

Sobre las obras en la nueva comisaría, que tienen un avance del 85%, Perotti remarcó que “es una decisión clara y un compromiso para reforzar las instituciones de nuestros pueblos y ciudades. Es una señal de que deben crecer en la prestación de los servicios y la infraestructura para conseguir el arraigo de nuestra gente y así equilibrar poblacionalmente nuestra provincia”, sostuvo el Gobernador.

Y agregó: “Hoy tenemos, como mínimo, una obra en marcha en cada municipio o comuna. Queremos acompañar la recuperación económica en una provincia que ya dio muestras de una importante reactivación, que nos ubica en el tope con los indicadores. De la pandemia no se sale en uno o dos meses, por eso acompañamos con financiamiento, con obras y con infraestructura a quienes generan trabajo y empleo”, sostuvo el mandatario.

Sobre el mediodía, Perotti se trasladó hasta la localidad de Tacural, donde encabezó el acto de inauguración del nuevo Centro de Salud “Dr. Carlos Franzini”. Durante el acto, el mandatario dijo: “A nosotros nos gusta hablar con hechos y este es uno de ellos. Porque cuando hay obras básicas, sumadas a las de este tipo que hoy inauguramos, empezamos a tener salud y empezamos a atender a nuestra gente para que no tenga que trasladarse a otros lugares”, sostuvo.

Y enfatizó: “Si no descentralizamos los recursos, si no hacemos obras para que la gente se quede en el lugar donde nació, no vamos a equilibrar a nuestra provincia. Queremos que la gente se sienta cuidada en cada rincón” de Santa Fe, dijo; y destacó que “eso es posible porque pudimos ordenar primero a la provincia y luego encarar la mayor campaña de vacunación de la historia, hoy ya con más de dos millones de santafesinas y santafesinos con las dos dosis”, recordó.

Posteriormente, el Gobernador encabezó en Nuevo Torino el acto de la firma de convenios del programa Caminos de la Ruralidad, por un monto de 42 millones de pesos.

En la oportunidad, Perotti sostuvo que “es muy lindo poder seguir avanzando con cada uno de estos encuentros con productores. Si no bindamos esas condiciones de vida, que permitan que el que quiere estar en el campo y trabajar en el campo tengan esas condiciones, estamos debilitando a uno de los sectores estrategicos de la provincia”.

De la actividad también participaron, el Presidente Comunal de Nuevo Torino, Juan Carlos Imsteyf, el administrador de Vialidad, Oscar Ceschi, el senador nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, el senador provincial, Marcelo Lewandowski, el Director provincial de Coordinación y Articulación Territorial, Matías Giorgetti, el asesor del Ministerio de Infraestructura, Daniel Ricotti, presidentes comunales de la región, representantes de entidades intermedias, y productores rurales.