Barrio Arroyito cuenta con nueva iluminación led

El intendente Pablo Javkin inauguró este jueves 14 de octubre la nueva iluminación led en barrio Arroyito, en el marco del Plan de alumbrado led 2021 que prevé colocar 6.208 nuevos artefactos en barrios y espacios públicos de los seis distritos de la ciudad.

"Parte del trabajo que estamos haciendo es la incorporación de 6 mil luces led en toda la ciudad, una tecnología que es más ecológica pero, fundamentalmente, es mayor iluminación y esto es clave en materia de seguridad", expresó Javkin durante su recorrida por calle Génova entre bulevar Avellaneda y avenida Alberdi, sector en el que quedaron instaladas las flamantes luminarias.

Acompañado por el subsecretario de Espacio Público y Respuesta Cercana, Nicolás Mijich; el director de Alumbrado Público, Jorge Nocino, y el subdirector de la repartición, Ricardo Casañas, el intendente conversó con vecinas, vecinos y comerciantes de la zona. "Mejorar la iluminación era un viejo reclamo de los vecinos en todo lo que tiene que ver con la seguridad a la hora de transitar las calles del barrio, más allá de las avenidas", aseguró el mandatario.

En este sentido, Javkin reiteró: "Este programa alcanza a toda la ciudad pero en esta etapa en particular estamos en Arroyito y en barrio Sarmiento, un sector que tiene una circulación particular, para que pueda tener la iluminación adecuada y con ella la prevención que genera, no solo en las avenidas sino en las calles entre avenidas".

A su turno, Nicolás Mijich explicó: “La mejora del parque lumínico de Arroyito forma parte de un ambicioso plan que busca mejorar la iluminación en avenidas, sectores con importante circulación vehicular y peatonal y espacios verdes".

El funcionario municipal agregó: “La incorporación de led con telegestión impacta en el corto plazo mejorando el servicio y en el mediano plazo, con un ahorro significativo de energía”.