Tras la salida de Contigiani, Primero Santa Fe tiene nueva boleta

Con la renuncia de Luis Contigiani a candidato a diputado nacional, junto a otros cinco integrantes de la lista del frente Primero Santa Fe, se dio a conocer la nueva boleta con que el espacio competirá en noviembre en las elecciones de medio término.

Contigiani explicó que su salida se debió a que su compañero de fórmula “traspasó todos los límites” al publicar unos polémicos afiches con la imagen de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner vestida en traje a rayas.

El actual diputado nacional, que aspiraba a renovar mandato, aseguró que nadie es “dueño de escrachar a otra persona en la vía pública”, mientras sostuvo que Boasso "pasó un límite que no se podía pasar”.

“Yo entendía que no solo tenía que repudiar el afiche, sino que debía realizar un gesto concreto, que era mi renuncia. Yo estaba contento porque habíamos hecho una campaña a pulmón, con casi nada de recursos. Logramos una buena elección y teníamos expectativas de crecer de cara a noviembre. Pero, como entenderán, hay límites que no se pueden traspasar, pensemos como pensemos", dijo al aire de Cadena OH!.

Contigiani explicó que, en su origen, Primero Santa Fe se constituyó como un frente muy diverso, donde confluían peronistas con desarrollistas, independientes, gremialistas, sectores productivos y desarrollistas, entre otros.

“Yo estuve en el origen de la formación del frente y Jorge fue un invitado. No encontrábamos una figura a senador que cerrara a todas las partes hasta que apareció la alternativa de Boasso. En ese momento fui redactor de un documento programático que ubicaba al frente como un espacio anti grieta y a favor del desarrollo federal del interior de Santa Fe”, explicó.

“En las PASO nos ajustamos a las bases programáticas, hablamos de la transparencia institucional, fuimos críticos en la porteñización de la política y hablamos mucho del interior santafesino. El problema vino después, cuando el candidato a senador comenzó con un discurso que apuntaba a la grieta. En ese momento entendí que Boasso tenía ese perfil, por eso propuse hacer dos campañas en una, para que él desarrollara su estilo. Veníamos encontrando el formato en la buena fe, pero cuando se pasó del plano político al personal fue algo que yo no puede permitir”, finalizó.

En el día de ayer, el Tribunal Electoral aceptó la renuncia de Contigiani a la candidatura a diputado nacional junto con la de Claudia Soria (segunda en la lista), Marcelo “Pipi” Andrada, Marcela Andrada, Ariel Steeman y Roberto Bereciartúa (candidato a Senador suplente). De esa manera, quien encabece la lista como primer candidato a diputado nacional por este partido será Mario Deschi, quien antes estaba en tercer lugar.

Réplica

"Luis ha hecho muy bien en lo que hizo, porque estamos en un momento donde las medias tintas no sirven. No estoy de acuerdo con los fundamentos de las causas, pero lo respeto. Estamos en una etapa que queremos demostrar que tenemos la suficiente altura, coraje y propuestas para poder enfrentar al kirchnerismo que, entendemos, está haciendo mucho mal al país", contestó Jorge Boasso al aire de Cadena OH!.

"Si alguien no se siente en condiciones o no está de acuerdo de encarar una campaña contra la corrupción kirchnerista con los instrumentos que nos permite la democracia, con las palabras duras e incluyendo imágenes, me parece bien que dé un paso al costado. Dimos vuelta de página, seguimos con la campaña y hoy Deschi es quien ocupa el lugar de Luis", agregó el candidato a senador nacional.