AMSAFE ratificó el paro de 48 horas

Los docentes de Amsafe rechazaron el incremento salarial del 17% que ofreció la Provincia para el último trimestre en el marco de la negociación paritaria. Además de esa decisión, los docentes definieron realizar tres días de paro. El primero se concretó la semana anterior y los dos restantes serán el próximo miércoles 20 y jueves 21.

El Gobierno de Santa Fe, mediante la ministra de Educación, Adriana Cantero, realizó este lunes el último intento por modificar la voluntad de los docentes y los convocó a dejar sin efecto la medida de fuerza para recuperar la negociación.

Sin embargo, desde Amsafe, rechazaron la posibilidad y ratificaron el paro previsto para el miércoles 20 y jueves 21. A su vez, para el miércoles a las 10 está prevista una masiva concentración de docentes frente al ministerio de Educación.

"No podemos levantar la medida si no hay una nueva propuesta. Ratificamos el paro, no tenemos otro mandato", expresaron desde el gremio que nuclea a los docentes públicos.