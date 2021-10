Los avances de la ciencia para combatir las enfermedades neurodegenerativas

Del 18 al 21 de octubre se desarrolla el encuentro "Roles of Metals on Amyloidosis" del cual participan científicos destacados en la materia de todo el mundo. Uno de ellos es argentino, vive en Rosario y se llama Claudio Fernández. El especialista dialogó con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! y dio mayores precisiones.

"Es un simposio que tiene que ver con enfermedades neurodegenerativas, las amiloidosis desde un punto de vista mas clínico. Uno de los aspectos que se va a tocar es el rol de los iones metálicos y su desbalance a nivel cerebral que terminan causando la aparición de este tipo de patologías neurodegenerativas", detalló el profesor.

"Después de 20 años de investigación básica, hoy desde Argentina y con la colaboración de Alemania y un conjunto de médicos de hospitales del país, estamos encarando un proyecto de medicina traslacional que tiene que ver con el desarrollo de moléculas que se utilicen como fármacos en estas patologías y para hacer diagnostico precoz. La búsqueda de terapias tempranas también es importante y los colegas alemanes con los que estamos trabajando están avanzados", afirmó el especialista.

Educación en Argentina

Fernández manifestó que hoy es necesario modificar la currícula secundaria e incluir la ciencia y la tecnología en el nivel medio de educación. "Es clave para ayudar a los estudiantes a definir su vocación y actualizarlos. Implica un cambio estructural importante", sintetizó.

Además, contó en Cadena OH! que "en Empalme Graneros formamos un grupo de profesores y profesoras que estuvieron conversando con nosotros y hoy están construyendo un edificio donde se dictan talleres para chicos de escuelas primarias. Va desde la química hasta la robótica y ha sido un emprendimiento sumamente importante. Nosotros tenemos proyectos para desarrollar el proyecto con escuelas secundarias en México, Brasil, Costa Rica y Chile".

Por último, el especialista dijo que hoy hay una Argentina inserta en el siglo XXI desde el punto de vista científico; un país que en el plano educativo es punta de lanza con estos programas innovadores en Latinoamérica. "Falta que nuestros funcionarios se den cuenta que estamos haciendo estas cosas y que apoyen e inviertan tanto a nivel nacional como provincial", cuestionó.

