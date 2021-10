Día Mundial contra el Cáncer de Mama: la importancia de la prevención temprana

En se producen 19 mil casos anuales de cáncer de mama y 5600 de estas mujeres mueren a causa de esta enfermedad. Es el tumor más común de todos y, según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos se diagnostica esta enfermedad. Es por eso que este 19 de octubre, día de lucha contra esta enfermedad, se remarca la necesidad de la prevención y el diagnóstico temprano.

Fabiana Araujo, ex modelo y conductora, puso en palabras su experiencia con el cáncer. "Esta enfermedad no se puede prevenir, no hay prevención primaria. Pero sí se puede detectar tempranamente. Cuanto antes nos demos cuenta que tenemos un cáncer de mamá muchas más chances tenemos de curarnos. Obviamente teniendo en cuenta la naturaleza del tumor, pero cualquiera de ellos tomados tempranamente es mejor", comentó al aire en Cadena OH!

En su vida, los controles fueron constantes y sistemáticos. Cuando tenía 45 años, se hizo una mamografía y ecografía mamaria en diciembre que dieron bien. En marzo se notó un bulto que antes no estaba, y ahí apareció.

"Primero te da un enorme susto, el cáncer tiene muy mala prensa, todos tenemos algún allegado que la pasó mal con la enfermedad. La contención médica es muy importante, que te cuenten, que te expliquen, cuando hay más información y sé de qué se trata, me tranquilizo un poco más", expresó. "Pero es un alerta, y genera ansiedad. Me imaginaba comprando la peluca, es muy femenino, ataca a la feminidad. Pensas que te vas a quedar menopáusica, que vas a engordar por las hormonas y no siempre es así".

Después de ser operada y de cinco años con pastillas y hormonas, llegó a la instancia nuevamente de controlarse una vez por año- "Mi cáncer era pequeño y no fue tan agresivo", comentó.

Pero lo más importante es que aunque uno no se entere, el cáncer no va a irse. "Si no me hago el estudio el cáncer va a seguir ahí. Por eso es muy necesario hacerlo. Hay que difundirlo también, para que los hombres estén atentos a la salud de la mujer", expuso por último.

Escuchar también audio completo: