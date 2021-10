Adrián Blas Taffarel en Newell's: "Es una gran caricia que el club me brinda"

Adrián Blas Taffarel contó sus primeras sensaciones a horas de haberse convertido en entrenador de Newell´s, más allá de ser un interinato el Taffa, en diálogo con La Capital, sinceró: "Esto es tocar el cielo con las manos. Es una gran caricia que el club me brinda. Soy un afortunado que la entidad donde empecé como jugador me dé la oportunidad de estar en el primer equipo. Vamos a hacer lo imposible por mejorarlo".

Sobre los detalles de la situación, señaló: "El domingo cuando me llamó (Julio) Saldaña para reunirme con (Ignacio) Astore y otros directivos. Lo primero que me dijeron es que habían hablado con Fernando Gamboa y de común acuerdo arreglaron que no iba a continuar. Me pidieron si podía da una mano en este momento difícil y como empleado del club acepté hacerme cargo. Y acá estoy trabajando".

Y añadió: "No hubo previa ni tenía conocimiento de nada. Es más, casi ni había hablado con Julio Saldaña; y con Astore lo hice una vez en una jornada de inferiores. Me sorprendió porque todo se dio de un instante para otro. El fútbol es así, hace 24 años que busco esta posibilidad y me llegó ahora".

Más adelante, se explayó: "Uno siempre tuvo la expectativa de que en algún momento me llegara la oportunidad para dirigir en primera. Y, lamentablemente, esto siempre aparece cuando a otro DT los resultados no lo acompañan. El fútbol es así. Hoy para ser una alternativa en Newell's se fijaron en mí, en los años que llevo dirigiendo y el conocimiento que tengo del club. Estoy con muchas ganas y con ilusiones de sacar al equipo del lugar que hoy ocupa".

Sobre el plantel que entrenará hasta la finalización del campeonato, dijo: "Hay jugadores de renombre que siempre tienen la chance de dirigir cuando terminan su carrera de jugador. Otros, como en mi caso, trabajamos en inferiores, en las ligas del interior... En esta vuelta a Newell's desde hace unos años se me da esta hermosa chance que me da el club y los dirigentes. Hay que aprovecharla, disfrutarla y dar lo mejor".

"Dirigir en primera a todos no les llega la gran chance. Hay muchos que son buenos entrenadores no la tienen. Hoy se me brinda esta posibilidad y soy un DT del profesionalismo. Ahora todo dependerá de los resultados, de la capacidad como cuerpo técnico para llevar adelante todo y que los jugadores entiendan lo que buscamos, que no es nada raro sino llevarlos al máximo rendimiento. Y nos tienen que avalar los resultados, el fútbol es eso. Es el que te mantiene en el cargo o te corre del lugar. Obvio que hay que buscar el juego, el equilibrio para llegar a ese resultado. Ese es el desafío como técnico", expresó.

Por último, analizó la crisis futbolística del club: "Es complicada, pero hay material. Hay un plantel como para poder mejorar todo y revertir la situación. Existe buena predisposición. Uno como entrenador puede hacer un montón de cosas, pero lo ejecutan los futbolistas que están dentro de la cancha. El desafío es grande, pero no imposible. Vamos a dar todo lo que tenemos para mejorar esto, no hay otra".

Con info de TyC Sports