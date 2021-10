Talleres no recibirá hinchas visitantes ante River

No prosperó el pedido de Talleres para recibir visitantes contra River en el Kempes

A pesar de las gestiones con luz verde desde los organismos provinciales, Talleres de Córdoba no obtuvo el visto bueno para recibir público visitante en el partido de este jueves frente a River en el estadio Mario Alberto Kempes, clave para el destino del campeonato.

El presidente del club cordobés, Andrés Fassi, le había confirmado a Doble Amarilla que tenían decidido comenzar gestiones para jugar la próxima fecha del Torneo Liga 2021 a es. ¿cuál es la particularidad? La T y el Millonario son dos de los clubes protagonistas de la recta final del campeonato.

"Contra River, Talleres hará todas las gestiones para invitar al público visitante y darle la tribuna Sur, que tiene una capacidad para casi 12 mil personas. Se pondrán a la venta 6 mil boletos de esa tribuna para el equipo visitante, esperamos una respuesta positiva de las autoridades para hacer una gran fiesta del fútbol", había declarado Fassi.

Entre esos planteos, la intención de Talleres era la de ampliar el 50% de aforo y además permitir el ingreso de cierta cantidad de hinchas del Millonario que quisieran presenciar el partido desde el Kempes.

Según pudo averiguar Doble Amarilla, la carta formal que la T le envió a la Liga Profesional del Fútbol (LPF) no prosperó. Desde el gobierno de Córdoba -Agencia de Deportes y de Seguridad- había apoyado la movida del club de la provincia pero le habían manifestado que no pueden tomar decisiones que no tengan avales de la LPF, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) o el propio Gobierno Nacional.

Ante esta situación, el partido entre Talleres y River, a disputarse este jueves desde las 21.10 en el Estadio Kempes de Córdoba, se mantendrá con el 50% de aforo y sin público visitante. Es un partido clave, ya que el Millonario puede estirar su liderazgo en el campeonato o el club cordobés acortar la distancia.