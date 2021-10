Mauro Icardi tomó una decisión, y lo llaman pollerudo: ¿qué hizo?

Tras sus posteos románticos, Mauro Icardi volvió a sorprender en la red. Pero esta vez con una acción por Wanda Nara que terminó con los internautas llamándolo pollerudo.

Y es que Mauro Icardi, después de profesarle su amor a Wanda en todos los idiomas posibles tras el escándalo por sus chats íntimos con la China Suárez, tomo otra drástica decisión: dejar de seguir a todos en Instagram menos a Wanda.

Ahora, Mauro Icardi solo sigue a Wanda Nara

Apenas los internautas, quienes están constantemente observando las cuentas de Icardi y Wanda, se dieron cuenta del gesto del futbolista, estallaron al grito de "pollerudo", además de pedirle a Mauro que tenga dignidad. Mientras que otros y otras le recordaron a Wanda que aunque Icardi tenga estas acciones "por amor" a ella, nada la salvará de los cuernos.

"Mauro Icardi dejo de seguir a Messi para hacerce el romantico, se merece todo lo malo que le pase", "El manotazo de ahogado de Mauro Icardi", "amo el papel lamentable q hace mauro icardi jajaksks", "Mauro icardi perdió la cabeza", "Icardi no para de subir fotos con wanda y ahora solo la sigue a ella ajajajas el infiel menos domado", "Mauro icardi el menos cola d paja, subio mas fotos ahora que en toda su vida con wanda ajajajajajajajonvres", se lee ente decenas de comentarios.

Leer también: Una foto confirmaría el romance entre China Suárez y Nico Furtado

"Mauro Icardi está decidido a no perder a Wanda Nara y ella a hacerlo sufrir por haber intentado gorrearla. Prueba de eso es el nuevo posteo del delantero del París Saint-Germain Football Club, donde le pide desesperado "Abrázame Fuerte, y no me sueltes nunca" junto a una foto que se remonta a un viaje que realizaron a África el pasado junio.

Pero como no fue suficiente, Icardi también publicó en sus historias de Instagram una selfie junto a Wanda, y escribió sobre la imagen: "Mon Amour" (Mi amor).

"Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te Amo", fueron las primeras palabras que Mauro Icardi eligió para expresar sus sentimientos en medio de un escandalo que parece no parar. Y agregó: "Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenes el perdón de a quiénes heriste. @wanda_icardi".

Fuente: Exitoina