Entradas e ingresos para el partido de Newell's ante Independiente

Cabe destacar que quienes ya se hayan acreditado para asistir a alguno de los dos partidos anteriores de local o cuenten con abono a platea, no deberán realizar ninguna acción extra ni abonar monto alguno, e ingresarán directamente a sus ubicaciones con la cuota de octubre paga.

A continuación, la información que deben saber los hinchas rojinegros para asistir al encuentro.

POPULARES

Socios y socias que ya hayan realizado la acreditación correspondiente y/o asistido a alguno de los 2 partidos anteriores, no deben realizar ningún tipo de trámite, ingresan el día del partido directamente con su carnet de socio.

Socios y socias que no hayan realizado su acreditación, lo podrán hacer desde el día jueves a las 00:00hs por Boletería Vip y o desde el viernes por puerta 6 del Club.

Se ingresa con cuota octubre paga.

No se venderán populares NO SOCIOS.

PLATEAS

Socios y socias que ya tengan su abono renovado, no deben realizar ningún tipo de trámite e ingresan el día del partido directamente con su carnet de socio.

Habrá a disposición un remanente de abonos, que servirán para los siguientes 4 partidos de local. Se podrán gestionar desde Boletería Vip y en las oficinas de atención al socio en el club, también se podrán ver los valores de los mismos según cada sector.

Habrá a la venta, entradas de platea exclusivamente para el partido vs Independiente.

Se ingresa con cuota octubre paga.

Todos los precios de las entradas y abonos, se pueden conocer en BOLETERÍA VIP o en las oficinas de atención al socio del club.