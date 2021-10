Jorge Boasso: "Para enfrentar al kirchnerismo, los tibios no tienen lugar"

El candidato a senador nacional por el espacio Primero Santa Fe, Jorge Boasso, pisa el acelerador en la recta final de la campaña a pocos días de las elecciones generales del 14 de noviembre. El radical sentenció que "para enfrentar al kirchnerismo, los tibios no tienen lugar".

"Soy un hombre del derecho y todos nos tenemos que someter a la Ley. Así como digo que es una vergüenza que los senadores provinciales no vayan a declarar a la Justicia cuando lo requieren, caso Traferri, voy a decir lo mismo de cualquier funcionario a nivel nacional", cuestionó el candidato a senador nacional Jorge Boasso en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

En esta línea, Boasso sostuvo que "en Santa Fe tenemos el 'súper fuero'; no solamente el funcionario no puede ser arrestado sino tampoco investigado. Todos tenemos que ir a la Justicia a dar explicaciones cuando nos la reclaman. El político no es una persona que está arriba de un pedestal. Tenemos que lograr que los políticos estemos en la Ley, en el mismo nivel que un ciudadano común".

Polémica por el afiche de campaña

Tras la renuncia de Luis Contigiani como candidato a diputado nacional por la difusión de un afiche con la imagen de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con traje a rayas y con la leyenda “Basta de corrupción”, Boasso explicó lo sucedido.

"Con mi equipo de campaña estaba planificado. Habíamos decidido que en la segunda etapa íbamos a mostrar eso. Para enfrentar al kirchnerismo, los tibios no tienen lugar. Para vencer al gigante, si no utilizas la astucia o instrumentos impactantes no sirve", ratificó.

Boasso dijo que "en esta etapa estamos presentando propuestas. Soy el único candidato a senador nacional que presentó 25 propuestas que ya se publicaron en redes sociales y son parte de un volante que se le reparte a la gente".

La situación de Rosario

El candidato a senador fue crítico con la situación de extrema violencia que se vive en Rosario: "Ahora algunos hablan a 14 días de las elecciones. Y hay otros que venimos hace mucho tiempo: yo fui el autor de la creación del Mapa del Delito en el 2008-2009 donde se iba mostrando que a partir del 2010 se fue incrementando la inseguridad reflejada en el indice de asesinatos. En el 2013-2014 llegamos a 245 y 255".

"recuperen el territorio tomado por los delincuentes y la narcocriminalidad"

Indicó que el crimen del arquitecto Joaquín Pérez "fue la gota que rebalsó el vaso ahora. En su momento fue el caso Bertini; y hay una serie de asesinatos de menor impacto, pero son asesinatos en sí mismo".

"El que tiene la responsabilidad, como puede ser el Gobernador Omar Perotti o el intendente de la ciudad Pablo Javkin, tienen que hablar a través de los hechos y que estos sean efectivos. Que terminen con este nivel de inseguridad, que recuperen el territorio tomado por los delincuentes y la narcocriminalidad", pidió Boasso.

