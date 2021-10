Justicia por Joaquín: "No se puede especular políticamente con el dolor", afirmó Schmuck

El reclamo por justicia para Joaquín Pérez, el joven arquitecto de 34 años asesinado en un intento por robarle su auto, convocó a todas las fuerzas políticas y los distintos niveles del poder.

En el Monumento a la Bandera estuvo presente el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti y el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, pero también integrantes de la Justicia, concejales y funcionarios.

"La de ayer fue una jornada agitada, pero estamos contentos. Nos había convocado Indiana, la viuda de Joaquín. Lo hizo con todas las fuerzas políticas, a la justicia, a los concejales. Estábamos convencidos que teníamos que estar acompañando y exigiendo herramientas contra esta pandemia que es la inseguridad", apuntó María Eugenia Schmuck.

Para la presidente del Concejo, lo importante es no quitarle el cuerpo al dolor ni a los momentos de tristeza, hartazgo o bronca. "Estuvimos donde nos convocaron. Acompañamos a las víctimas de Salta, del Parque Independencia, de las inundaciones. Tenemos la enorme responsabilidad de estar reclamando junto a los vecinos. Somos gente honesta, laburante, hoy nos toca circunstancialmente ocupar un cargo público, pero también sentimos bronca y nos faltan herramientas. Hay que apoyarse en la gente, en la movilización y en la calle. No se puede especular políticamente con el dolor, no se puede pensar si nos favorece estar presentes. Lo hemos hecho muchas veces sin que nos convoquen", destacó.

Pero el problema es ciertamente muy grave. La situación de inseguridad, la cantidad de homicidios y la amenaza narco, opacan el desarrollo y la belleza de la ciudad costera. "Hoy no tenemos fuerzas de seguridad, no estamos en las mesas de decisiones de las políticas públicas. No puede ser que Rosario no participe de la selección del Jefe de la Unidad Regional II. Tenemos que exigir ser protagonistas de esa toma de decisiones, no se aguanta más", reclamó en tono fuerte. "Se necesitan recursos, inteligencia criminal y mucha voluntad política de Nación".

