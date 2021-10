La vida de Freddy Hernández al lado de Abel Pintos: "Me saco el sombrero ante él"

De Santa Fe hacia Buenos Aires, compositor, músico y artista, en el día de su cumpleaños, Alfredo 'Freddy' Hernández contó a Cadena OH! su actualidad y su carrera junto a Abel Pintos.

"Arrancamos con una serie de 12 shows en el Movistar Arena. Hace dos semanas hicimos los primeros 4, la semana pasada los otros 4, hicimos ayer, nos toca hoy, sábado y domingo", explicó.

Leer también: Lautaro Rojas brilló en la noche del Festival de Música y Canto en Reconquista

Se mudó de provincia en el 2004 y un año después conoció al joven cantante. Desde ahí empezaron a trabajar juntos. "No sé que me vio", dijo riendo. "Lo que sé es que se trabaja bien, con mucha concentración. No es que él sea exigente, se trata de responsabilidad, de cada uno cumplir. Tratamos de ser prolijos, de ser mejor en los shows. Su crecimiento no tiene techo".

Para el entrevistado, la música de Abel Pintos dio un giro en los últimos años. "Si bien hay alguna zamba, lo que se toca ahora es mucho más pop. Pero Abel tiene un repertorio bastante amplio, es un trabajador. Me saco el sombrero, tengo la suerte de trabajar con un grupo hermoso de gente".

Se acercó a la música desde pequeño, junto a los hermanos de su madre y las reuniones en familia. En Buenos Aires formó su familia, integrada por su esposa y 3 chicos de 13, 7 y 5 años.

"Tengo un estudio en casa, y me dedico a componer para otros artistas, para una compañía. Hago canciones, y ese mi fuerte ahora. Tengo pensado sacar un disco con canciones mías, conocidas, pero que son cantadas por otros artistas. Por ejemplo, La Llave", dijo por último.

Escuchar también audio completo: