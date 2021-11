Marco Ruben se convirtió en el segundo máximo goleador histórico de Central

No hace falta un gran partido de su equipo para que el goleador cumpla con su trabajo. Marco Ruben lo sabe y no se manca en las difíciles o en las que el juego no lo ayuda. Este domingo 31 de octubre, alcanzo a Mario Alberto Kempes y se convirtió en el segundo futbolista con más goles en la historia del Rosario Central, ahora acompañando al Matador.

Central perdía 0-2 ante el Tatengue en Santa Fe, no había pateado al arco pero Ruben encontró un envió al área de Blanco y de palomita, como homenajeando a otro ídolo canalla, metió el descuento.

Así, el futbolista auriazul llegó a 94 goles en 245 partidos, la misma marca que el Mario Kempes, claro que el Matador los hizo en 123 juegos.

Ahora, el “9” Canalla tratará de superarlo e ir por el primer puesto, el que todavía ostenta Waldino Aguirre. Le faltan 4 para igualar al histórico artillero que tiene 98 (66 en 1ra y 32 en la B).

Con info de Rosario3