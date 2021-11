El juez rechazó el pedido de Macri y ratificó la indagatoria del miércoles en Dolores

El juez federal de Dolores Martín Bava rechazó en la tarde del lunes “in limine” la recusación que le había planteado horas antes el ex presidente Mauricio Macri, en el marco de la causa que investiga el espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan y por la que fue llamado a declarar en indagatoria para este miércoles.

Según fuentes judiciales, tal como era previsible el juez federal rechazó la recusación por prejuzgamiento y temor de parcialidad que había formulado esta mañana el abogado Pablo Lanusse y ratificó así su convocatoria, más allá de que ahora será la Cámara Federal de Mar del Plata la que tenga que evaluar el nuevo pedido de apartamiento sobre el juez.

“Ha quedado descartado en esta incidencia que sobre el suscripto medie una causal que habilite su apartamiento de estas actuaciones -dijo Bava en la resolución-. No ha habido ni hay animosidad alguna en contra del imputado Mauricio Macri. Sólo se ha producido la prueba por requerida por las partes. En suma, del escrito presentado por la defensa del Dr. (Pablo) Lanusse no se desprenden razones sensatas para considerar un temor de parcialidad por parte del suscripto. Nunca las discrepancias con las decisiones de un magistrado a cargo de una investigación, propias de las reglas y el sentido de un proceso penal, pueden conllevar a su apartamiento, so riesgo de afectar seriamente el buen funcionamiento del servicio de justicia y la garantía del juez natural”.

Para el juez, “el elemento que intenta incorporar” la defensa “ahora como causal de recusación no tuvo otra consecuencia que hacer lugar al pedido de relevamiento de secreto de su asistido. Ello en haras de respetar los planteos de las partes, siguiendo las reglas del debido proceso legal.

Tras insistir en que, según su criterio, “no resultaba necesario el relevamiento” del secreto de Estado por parte del presidente Alberto Fernández pero lo hizo en función del pedido de la defensa y el aval de la fiscalía, en su escrito, el juez dejó entrever que para la defensa de Macri no había sido una sorpresa la respuesta de la interventora de la AFI Cristina Caamaño cuando se la consultó sobre la obligación de relevar del secreto de Estado al ex jefe de Estado en el marco de su indagatoria.

“Si se daba la eventualidad de que el imputado en pleno ejercicio del derecho defensa se refería a cuestiones que pudieran ser clasificadas, esa información iba ser reservada con los mismos recaudos que se viene teniendo a lo largo de este expediente. Asimismo, quiero resaltar una cuestión que no es menor y lo he dicho anteriormente: los hechos que se investigan ante estos estrados no versan en lo absoluto sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior y/o para la defensa nacional y por ende no revisten el carácter de secreto”, opinó.

Bava insistió así: “No me encuentro comprendido en ninguna de las causales de recusación establecidas en el ordenamiento procesal y que las invocadas nuevamente por el Sr. Defensor son manifiestamente improcedentes. No tengo amistad, enemistad ni prejuicio de ningún tipo, objetivo ni subjetivo con los imputados ni con las partes querellantes. Tampoco los tengo con relación al objeto que es materia de estudio. Mucho menos, como alude el inciso en el que funda su pretensión el defensor, manifesté opinión extrajudicialmente sobre el proceso a persona alguna o actué con animosidad”.