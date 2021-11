De Paoli salió a cruzar duro a Bragarnik

El entrenador de Barracas Central, Rodolfo De Paoli, en la antesala de la definición de la Primera Nacional, rompió el silencio y salió al cruce debido a los cuestionamientos sobre presuntos favoritismos arbitrales en favor de su equipo. Lo desmintió rotundamente e incluso cuestionó a Ferro e indirectamente a Christian Bragarnik: "¿Quién patrocina los sueldos de los jugadores de Ferro? ¿Los socios?".

"Hoy te tenés que bancar mentiras contundentes. Sabemos que son las reglas de juego. Yo no hablaba con nadie. Pero a veces callar es otorgar. Salgo en nombre de mis jugadores. Porque que me peguen a mí... pero a mí no me pueden pegar porque el equipo gana. Te voy a dar números contundentes", comenzó diciendo el entrenador del Guapo, en diálogo con Radio del Plata.

De Paoli decidió romper el silencio público a dos fechas de que se definan las posiciones en la Zona B de la Primera Nacional. Actualmente, su equipo está puntero con 52 unidades. Detrás, aparecen Ferro con 51 e Independiente Rivadavia con 50. ¿Qué es lo que sucede? En redes sociales, hinchas y diversos periodistas sostienen que los árbitros benefician a Barracas con penales a favor o no cobrando otros en contra.

"Vamos primeros. Van 32 fechas, ganamos 13, empatamos 13 y perdimos solo seis. La gente no tiene la más puta idea de qué es lo que pasa en el arbitraje en el ascenso. Doy estos números porque habremos molestado a equipos como Ferro que con sus tres delanteros deben ganar más plata que todo el plantel de Barracas Central. Si esto está todo armado para Barracas Central, la gente no lo sabe y el periodismo tampoco y al que quiere saber no le interesa. ¿Cuántos penales nos dieron en los 13 partidos que ganamos? Ninguno", disparó De Paoli, enojado con la situación.

Y luego, profundizó: "Todos los equipos rivales juegan mal predispuestos con nosotros. Se sienten robados antes de empezar los partidos. No me voy a hacer el gil. De los nueve penales que nos dieron, siete fueron penalazos, y me quedo corto que no les pusieron roja a los infractores. Con los dos penales que supuestamente no fueron, el de Ferro y Madryn, que fue un piletazo de Valenzuela. ¿Sabés cómo terminó el partido? Cero a cero porque lo pateamos afuera. No necesitamos de ningún penal para ganar o para empatar un partido que vamos perdiendo".

Y luego, para seguir defendiendo su postura, atacó al club de Caballito, su principal competidor. Indirectamente, señaló a Christian Bragarnik, quien tiene un acuerdo de confidencialidad con Ferro para "asesoramiento deportivo": "Me hacen notas ahora para saber si soy parte de la mafia. ¿Qué mafia? ¿Quién patrocina los sueldos de los jugadores de Ferro? ¿Los socios de Ferro? Me parece que hay una situación mediática que forma opinión. Me voy a tomar un café y el mozo me dice 'cómo roban'. Si con los compilados que arman hasta muestran jugadas de campeonatos pasados... ese es el descargo. Yo no puedo hacer zapping para ver barbaridades que se dicen".

Por último, lanzó con cierta ironía: "De los 13 partidos que ganamos, ¿cuántos penales nos dieron? Ninguno. Hubo un penal que no fue y lo tiró afuera, eso es muy claro. Yo tenía la necesidad en la palabra de mis jugadores de salir a representarlos. Se tienen que bancar que a donde vamos, parece que robamos. ¿Por qué a Ferro, si está todo arreglado, no le pudimos ganar?".