Lewandowski: "Apuntamos a desarrollar todas las potencialidades de la provincia"

Marcelo Lewandowski visitó la obra de pavimentación de la Ruta 25-S, que unirá a Coronel Bogado con Albarellos, y que fuera adjudicada hace algunas semanas. "No es una promesa de campaña sino uno de los tantos trabajos que se están haciendo en Santa Fe tanto con fondos provinciales, como con fondos nacionales. Estas obras sin lugar a dudas le van a cambiar la vida a la gente", destacó.

Lewandowski asistió junto al presidente comunal de Albarellos, Marcelo Paponi, y el candidato a presidente comunal de Coronel Bogado, Sergio Del Moro. La obra será de 15 kilómetros y va a unir a ambas localidades y la salida por la ruta 26. "Los habitantes de Bogado están prácticamente aislados en los días de lluvia. Tienen que irse hasta la 90, es decir, que si quieren venir al norte tienen que ir al sur para ir por pavimento. Solo ellos saben lo que significa esta obra tras tantos años de postergación", valoró el candidato a senador.

Además, dijo: "Es claramente un hecho para destacar en los tiempos que corren, cuando se habla de discriminación. Siempre se dice que en campaña se hacen anuncios que ayudan a candidatos propios, pero tanto en Bogado como en Albarellos los presidentes comunales vienen de sectores políticos que no son el nuestro. Ninguno de ellos pertenecen al espacio del gobernador y la obra se ejecuta igual. Apuntamos a desarrollar todas las potencialidades de la provincia, con obras que llegan a cada rincón de Santa Fe".

"Hay una política de la provincia, en donde a través del Plan Incluir, se alcanza a todas localidades sin distinción de colores políticos. Cordón cuneta, pavimento, accesos o los Caminos de la Ruralidad, que significan mejoras para los productores que ya no van a tener que mirar el cielo para saber si pueden sacar la producción o para los chicos y chicas, que ya no van a faltar a clases por no poder acceder a la escuela rural. Y también obras grandes como la autopista de la Ruta 34, la de la ruta 33, acueductos, gasoductos, escuelas, jardines de infantes, entre otras. La obra pública no solo significa arraigo y que las personas no se vean expulsadas de las localidades más pequeñas por falta de servicios, hoy implica además 18 mil puestos de trabajo en Santa Fe", explicó el actual senador provincial.