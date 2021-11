"La policía nos negó la denuncia y decían que mentíamos", afirmó la mamá de Damaris

El caso de Damaris, la joven de 16 años que estuvo desaparecida varias horas el día de ayer, generó mucho bronca y miedo. La adolescente había enviado un mensaje a su hermana pidiendo ayuda en las primeras horas de la tarde, pero recién apareció cerca de las 23.

"No le deseo a nadie lo que estamos pasando", afirmó Rita, la mamá de la joven. "Ella va recordando y dice la secuestró un auto rojo. Está en shock todavía".

A Damaris no la atendió ningún médico de la policía, lo que sorprendió a la familia. "Ella estaba drogada, era obvio, todos se daban cuenta. Y también era obvio que no iba a responderle al médico. Nos dijeron que si no hablaba no podían hacer nada y no tuvo ni un análisis de sangre. En la comisaría nos negaron la denuncia, nos decían que era todo mentira, que se fue con un novio. Y yo les decía que no, que ella iba de la escuela a la casa", remarcó al aire en Cadena OH!

La menor apareció vomitando, con dolores en el estómago y en malas condiciones. Durante la tarde, vecinos se manifestaron con quema de cubiertas frente a la comisaría de Pompeya para exigir que la policía inicie la búsqueda del paradero.

"Gracias a la gente que se movió y a los medios volvió, pero no gracias a la policía. Ella nos llama a las 4 pidiendo ayuda y a las 5 lo veo yo. La empezamos a buscar y no estaba. Fuimos a la comisaría pero recién a las 10 de la noche llegó el fiscal. Apareció cerca de las 12 de la noche, pidiendo ayuda para que no la encuentren otra vez. Se acuerda que alcanzó a tomar un taxi y después le pagamos al hombre acá", explicó.

Por último, afirmó que conoce a su hija y "no anda en la calle. No podemos contar mucho más, vamos a ir de a poco".

Escuchar también audio completo: