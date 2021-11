El motivo del encuentro entre China Suárez y Alejandro Fantino

¿Qué sucedió en el encuentro secreto entre Eugenia “la China” Suárez y el conductor Alejandro Fantino? Este lunes en Los ángeles de la mañana, quienes ya habían hablado del tema, develaron de qué se trató esa reunión que venía generando suspicacias y rumores desde que se supo que se habían visto en secreto.

En realidad el encuentro no se hizo público hasta ahora pero no tuvo carácter personal, sino profesional porque parece que Fantino ofició de entrevistador en un micro que ella debe grabar para Star+, plataforma en la que se emite su última ficción llamada Terapia alternativa.

Se grabó “en secreto” porque la plataforma quiere lanzarlo de manera exclusiva, pero la noticia se filtró y ahora ya se conocen algunos detalles. Será la primera vez que “la China” hable públicamente tras el escándo que protagonizo con la pareja de Mauro Icardi y Wanda Nara.

“Hicieron una entrevista. Es la primera vez que la China va a hablar de todo después del escándalo” (Ángel de Brito)

Según le contó la producción de Star+ a De Brito, la entrevista es “una charla profunda, relajada. Estuvieron muy tranquilo los dos”. Según el conductor de LAM y la panelista Yanina Latorre Eugenia y Alejandro no hablaron mucho antes de grabar la nota y no quedaron de acuerdo en nada. “Me dijeron que a la producción ella al menos no le pidió nada”, acotó Latorre sobre un posible pacto con el entrevistador para no tocar ciertos temas.

Entonces de Brito agregó: “No sabemos cuándo se va a ver pero se grabó este viernes. En la grabación había muy pocas personas. Fantino dicen que le preguntó un montón de cosas, no solo de esto último”.

Y Latorre agregó: “Entiendo que es buenísimo para la paltafomra que la primera nota sea de la China porque todo el mundo va a estar esperando que hable públicamente. Por más que ella hable de Terapia Alternativa y a la serie le esté yendo muy bien, a ella le hacen esta entrevista en todo el contexto. Va a ser exclusiva de Star+ pero no quieren decir la fecha porque quieren que sea con impacto”.

