El terrible testimonio de Mavys Álvarez sobre Diego Maradona

Mavys Álvarez aterrizó en Argentina y declaró contra el entorno más íntimo de Diego Armando Maradona. Tras haber contado públicamente su vínculo con el futbolista cuando ella tenía apenas 16 años. Nuevamente, afirmó que sufrió abusos y violencia de género de su parte.

Aunque no fue el único, Mavys recordó uno de los episodios más terribles que habría enfrentado con el futbolista en Cuba y que involucra a su mamá.

Leer también: Mavys Álvarez declaró contra allegados de Maradona por trata de persona

"Mi mamá vino a verme a la casa donde estábamos en La Habana y (Diego Maradona) no le quiso abrir la puerta. Mi mamá tocó la puerta de la habitación y él no quiso abrir. Él me tapó la boca para que yo no gritara, para que yo no dijera nada y abusó de mí", contó en diálogo con Infobae.

Acto seguido, remarcó que su madre quería estar con ella y que Diego se lo habría impedido. "Del otro lado de la puerta. Tocando insistentemente. Quería verme. Y no la dejaba. A Diego le causaba morbo tal vez, no sé. No te sabría decir", sumó, dolida, en diálogo con el sitio.

Leer también: Nicki Nicole contra Diego Maradona: "¿Escucharías a un artista maltratador?"

Antes de cerrar, Mavys reveló que la puerta nunca se abrió y que la señora tuvo que irse.

"Nunca abrió la puerta Diego. Nunca la abrió. Mi mamá estuvo tocando, bajaba, volvía, subía, tocaba y lloraba detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí. Él nunca le abrió hasta que se tuvo que ir", sentenció.

Fuente: Ciudad Magazine