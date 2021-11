Cristian Argiz: "Hace 8 meses le recomendé al director deportivo de Real Madrid que compre a Julián Álvarez"

Cristian Argiz, representante y agende de jugadores en Argentina y el exterior charló con Sin Mordaza de todos los temas del momento en el fútbol. "Argentina, Brasil, Inglaterra y Francia son siempre candidatos", dijo el empresario.

En un mano con Sin Mordaza, el oriundo de Buenos Aires, con llegada a todo el país, se refirió a la Liga Profesional, el presente de Juliá Álvarez y el mundial de Qatar 2022 donde Lionel Messi intentará ganar la Copa del Mundo.

¿Cómo ves el torneo argentino?

River le saca dos vueltas de ventaja a todos los equipos. Para mí es el mejor equipo de River que dirigió Marcelo Gallardo por experiencia y juventud.

¿Qué pensas de Julián Álvarez?

El mejor jugador del fútbol Argentino, hace 8 meses cuando era suplente en una charla de café vía zoom con el director deportivo del Real Madrid le aconseje que lo compre. Me respondió que iban a tratar de ir por Mbappe, ahora calculo que debe estar arrepentido pero me he ganado 1 puntito con él.

¿Cómo ves a la Selección Argentina ya clasificada a Qatar 2022?

En términos generales muy bien, por lo menos desde mi punto de vista tengo dudas sobre el lateral izquierdo. Tanto Tagliafico como Acuña tiene que estar al 100 en lo físico y futbolístico para estar altura. Y me queda la duda de 9 porque juegue quién juegue la forma de jugar de Argentina no lo favorece.

¿Candidato para nada el mundial para vos?

Los de siempre, si tengo que nombrar cuatro Argentina, Brasil, Inglaterra y Francia.