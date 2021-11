El dueño de El Establo negó haber recibido amenazas previas

Osvaldo De Marco, el dueño de la parrilla El Establo, el local baleado el domingo por la noche en pleno paseo Pellegrini, negó haber recibido amenazas previas antes del ataque y afirmó desconocer por qué su negocio fue blanco de la balacera.

“Cuando sucedió el ataque yo estaba cenando con mi familia. Me llamaron telefónicamente y enseguida estábamos en el lugar. Me encontré con un negocio lleno de policías y con personas asustadas”, recordó De Marco, quien agradeció que, afortunadamente, “no sucedió un desastre”.

“Me pregunto por qué suceden estas cosas, pero no tengo la respuesta. No hemos tenido ningún tipo de amenazas, ni un papelito debajo de la puerta. Puedo poner mi teléfono a disposición para demostrarlo. Aquí vino un muchacho, se subió a la vereda y empezó a disparar”, agregó al aire de Cadena OH!.

Asimismo, el dueño del comedor informó que, el mozo de 49 años herido en la espalda al ser impactado por una esquirla de bala, se encuentra fuera de peligro y de reposo en su hogar. “Después del hecho lo llevamos al Hospital Clemente Álvarez y a las dos horas le dieron el alta. Yo me comunico permanentemente con él y está bien”, indicó.

Actualmente, el Ministerio de Seguridad dispuso una custodia policial en el negocio de 22 años de historia, acción que para De Marco, “llega demasiado tarde”.

Escuchar también la nota completa: