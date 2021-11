Organizaciones por denuncias falsas de abuso sexual serán recibidas en el Senado provincial

Organizaciones por denuncias falsas de abuso sexual serán recibidas este miércoles por la Cámara de Senadores de la provincia. Junto a Lisandro Enrico, legislador que les dio lugar, harán uso de su derecho a reclamar contra lo que consideran graves irregularidades en el manejo de las causas.

Belén, integrante de la organización Ni Uno Menos, comentó a Cadena OH! que hicieron "una convocatoria a nivel provincial el jueves pasado. Fuimos recibidos de muy buena forma en Legislatura y distintos lugares, para presentar nuestra problemática y reclamos ante quien corresponda".

Lo que Enrico les ha pedido es que planteen las irregularidades que advierten, cometidas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), "principalmente lo que es el JEFAS, que atiende delitos contra la integridad sexual. Se observan distintas irregularidades en las denuncias. Hay cosas que no se están haciendo, hay pruebas que no se consideran, se manipulan testigos de parte del MPA. Se intenta llevar a la gente de una forma muy equivocada".

Estos reclamos no son individuales, sino que involucran una gran cantidad de casos. El encuentro será este miércoles al mediodía.

"Para nosotros, principalmente, lo que son los fiscales de género no hay forma de decir que uno no haya cometido una irregularidad. Todo lo que es género tiene muchas irregularidades. No solamente esos fiscales, sino también el fiscal general que está mencionado en varias causas por no tomar denuncias que están dirigidas contra las fiscales", apuntó con firmeza la entrevistada.

El riesgo mayor lo pasan los detenidos en comisarías. Hay personas procesadas en los penales pero no correrían "tanto riesgo". Afirman que no están en buenas condiciones, como puede observarse en la la Sub Comisaría 16, que tiene alrededor de 20 detenidos y es una comisaría muy pequeña.

"La verdad es un hacinamiento increíble en distintas comisarías, padecen distintas necesidades. Al principio son golpeados y maltratados. Nuestra organización está llevando a cabo entrevista con familiares que muestran cómo la persona detenida en comisaría está golpeada, incluso tienen fotos, pero no actúan acorde a los derechos humanos. Están en condiciones inhumanas", apuntó.

A esto se suma que muchas familias están con miedo, incluso a mujeres les han sacado sus hijos y los han enviado a Córdoba, perdiendo el contacto.

"Lo que Enrico puede hacer por nosotros es plantear una investigación general al MPA. Por eso, no buscamos estar en contra de las investigaciones, sino que sean hechas por personas neutrales no por feministas o personas vinculadas al género", dijo por último.

