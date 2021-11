Por "Un mundo Sin Mordaza": la lucha de los venezolanos fuera de su país

Las elecciones realizadas en Venezuela el pasado domingo, dieron mucho de qué hablar. El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó en las elecciones regionales del país, con 20 de las 23 gobernaciones en disputa además de la Alcaldía de Caracas, según informó la autoridad electoral en su primer boletín con el 90,21 % de los votos escrutados.

En estas elecciones votó el 41,8 % de la población apta para emitir el sufragio, lo que supone 8.151.793 personas. La oposición, que volvió a participar en elecciones luego de tres años de boicot y llamados a la abstención, ganó en tres estados: Cojedes, Nueva Esparta y Zulia, el más poblado del país.

Rodrigo Diamati, activista venezolano director de la Organización No Gubernamental (ONG) "Un mundo sin mordaza", dialogó con Cadena OH! desde Washington DC.

"Desde hace mucho tiempo que se veía, cuando tenía 18 años era muy evidente y ya tengo 38, que lo que le venía a Venezuela era un camino hacia una dictadura. Era evidente que, si un grupo de personas que habían tomado el poder por las armas y habían asesinado a más de 100 personas, llegaban al poder no se iban a ir", apuntó. "Yo era muy joven y pensaba, cómo entregamos las llaves de la democracia a alguien que no cree en ella. Parece atroz, pero es así. Lo pagamos muy caro".

Para el entrevistado los venezolanos no tomaron en cuenta esto y no les importó "votar a un asesino". Así, Venezuela llegó a tener la emergencia humanitaria más importante del continente, la segunda crisis migratoria más importante del mundo, la inflación más alta, crímenes de lesa humanidad, detenidos de manera arbitraria y presos políticos, torturas... "Incluso un país petrolero sin gasolina. Hasta qué nivel de absurdo hemos llegado, el país con la reserva petrolera más grande del planeta no tiene gasolina suficiente. Cuando llegó Chávez al país nuestra empresa era la más importante del mundo y ellos lograron destruir un país en tan solo 20 años. Demostraron que se puede destruir la democracia en el siglo XX y XXI".

En este sentido, lamentó que el presidente Fernández retirara la solicitud de que la Corte Penal investigara a Venezuela. "Nos sorprendió que un presidente que es profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires de derecho penal, retirase esta solicitud. Ya la Corte había determinado que había motivos suficientes de crímenes de lesa humanidad".

Qué tendría que pasar en Venezuela

En las elecciones participó una baja cantidad de personas. "Hay un 30 por ciento que está ligado al poder que siempre está. Luego un 15 por ciento de opositores que participaron, aunque esté ese sistema amañado porque saben que hay fraude. La oposición sigue buscando las elecciones por principios, pero son fraudulentas".

"Pero ellos atentan contra las elecciones si no pueden garantizar el éxito. Nos impresionó este domingo como los grandes voceros nacionales fueron los militares, en pleno período electoral. Es casi como si el poder civil pidiera permiso al poder militar. Ahora tenemos la Corte Penal Internacional y tenemos que seguir organizándonos", dijo por último.

Escuchar también audio completo: