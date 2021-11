Estos fueron los principales temas tratados en el Concejo rosarino

En el Palacio Vasallo se abordaron diferentes temas, tales como la suba tarifaria de los taxis, entro otros. También, hubo reuniones sobre seguridad y salud.

PEONES DE TAXIS FIJARON POSICIÓN SOBRE LA SUBA TARIFARIA

Participaron de la reunión semanal de la comisión de Servicios Públicos.

La reunión de la comisión de Servicios Públicos Concedidos tuvo lugar hoy, lunes 29, en horas de la mañana, en la Sala de la Memoria del edificio anexo "Alfredo Palacios". Presidió el encuentro su titular, el edil Fabrizio Fiatti, de Creo; lo acompañó la concejala Susana Rueda, de Rosario Progresista; Mónica Ferrero, del bloque Socialista; Lisandro Zeno, de Partido Demócrata Progresista; Pedro Salinas, de Ciudad Futura-FSP; Renata Ghilotti, de Propuesta Republicana; y el edil Carlos Cardozo, de Juntos por el Cambio (sin firma en la comisión).

Audiencia

Se presentaron en el encuentro representantes del Sindicato de Peones de Taxis para fijar posición sobre la suba tarifaria. Para el sector existen dos problemas previos alrededor de la actividad. Manifiestan que la situación de inseguridad para ejercer el servicio y la falta de choferes derivan en la falta de taxis. "No hay taxis porque no hay choferes", añadieron.

Para los peones de taxis "el 60% de los compañeros está mal registrado y se encuentra en situación precaria". Por otro lado aseguran que los titulares "no ofrecen condiciones que sean tentadoras para los taxistas", lo que produjo una estampida de trabajadores taxistas a otros sectores productivos.

Dan cuenta los choferes que una de las claves del conflicto es "la falta de control del municipio sobre la registración laboral" lo que derivó en la retracción de la oferta.

Sobre las nuevas chapas

Respecto el otorgamiento de nuevas licencias, desde el Sindicato de Peones de Taxis sugirieron otorgarlas a quienes cuentan con las condiciones económicas para afrontar su tenencia. "Sino, no se puede sortear una desavenencia con su chofer, un infortunio con el auto, etc y la chapa queda en caución. No vemos mal que alguien que ya tenga una unidad económica con 4 o 5 chapas tenga nuevas licencias. Es como una PyME, tiene un respaldo, y le permite abastecer el servicio", añadieron.

Además precisaron que según su visión "la suba de tarifa va a generar menos taxis" en la calle. "Esa no es la solución. Hay que pensar en un mecanismo de subsidio o asistencia al titular que tiene a su chofer correctamente anotado», subrayaron.

En otro orden recomendaron que ante una suba tarifaria "la ficha debería mantener su proporcionalidad porque tiene un impacto directo en el salario del trabajador".

Sobre el final, Fiatti recordó que en la comisión de Servicios Públicos se encuentra en discusión un pedido formal de suba tarifaria por parte de los titulares de taxis y distintas iniciativas ligadas al servicio, por lo que recomendó establecer posiciones sobre los temas y/o presentar una propuesta propia.

Dato

La comisión de Servicios Públicos permanece abierta para el tratamiento de expedientes.

EN ECOLOGÍA SE DIO PROVEÍDO A LA CAMPAÑA "LA MEJOR BOLSA ES TU BOLSILLO"

Luego de una discusión vinculada al tratamiento del proyecto de ordenanza de Basura Cero, la reunión pasó a cuarto intermedio.

La reunión de la comisión de Ecología y Medio Ambiente del lunes 29 de noviembre fue presidida por Mónica Ferrero, del bloque Socialista. La acompañaron María Luz Ferradas y Pedro Salinas, de Ciudad Futura-FSP; Alejandro Rosselló y Carlos Cardozo, de Juntos por el Cambio; y Agapito Blanco, de Cambiemos. También participó Lisandro Zeno, del Partido Demócrata Progresista.

De Blanco se dio proveído favorable a la creación de la campaña "La mejor bolsa es tu bolsillo" con el objetivo de "generar conciencia en la población sobre el daño del uso irracional que ocasiona al medio ambiente la utilización de bolsas de plástico de polietileno".

Hacia el inicio de la reunión, Ferrero planteó "dejar abierta la comisión" porque los expedientes que están en tratamiento deben analizarse y debatirse en forma conjunta con otras comisiones.

Ferradas planteó que "si se va a tratar el proyecto de Basura Cero, todos los proyectos que tenemos sobre plásticos de un solo uso podríamos traerlos a discusión".

Ferrero explicó que, según la ordenanza, el Ejecutivo se compromete a trabajar en un plazo de 6 meses sobre proyectos vinculados con plásticos de un solo uso.

Tanto Ferradas como Salinas propusieron que en las actuales reuniones se traten las propuestas sobre plásticos de un solo uso presentadas por distintos bloques con la posibilidad de que entren en vigencia cuando esté en funcionamiento o se reglamente la norma de Basura Cero. Es decir, incluir las iniciativas legislativas en la discusión de la ordenanza general.

Cardozo expresó estar de acuerdo con pautas de eliminación progresiva de esos materiales aunque consideró que al aprobar proyectos previamente se caerá en contradicciones. «Es que nosotros le decimos al Ejecutivo «armá el plan» y después le tiramos 10 ordenanzas", señaló y luego remató: "Entonces no hay que aprobar Basura Cero, es una cosa o la otra".

Ferradas retrucó que "no es contradictorio sino complementario" el tratamiento de los proyectos presentados y que "no se deben negar".

La presidenta de la comisión propuso dejar abierta la discusión y señaló que queda el planteo hecho para incorporar los proyectos en el debate.

DESPACHOS Y PROVEÍDOS EN PLANEAMIENTO

Entre otros con relación al Plan de Detalle de Avenida de las Tres Vías. Mañana reunión conjunta con Gobierno sobre el proyecto para levantar en Rosario hotel de la cadena Hilton.

Presidió la reunión de la comisión de Planeamiento realizada este mediodía, lunes 29 de noviembre, en la Sala de la Memoria del Anexo "Alfredo Palacios" la titular de la comisión, María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, con la presencia de Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura-FSP; Verónica Irizar, del bloque Socialista; Agapito Blanco, de Cambiemos; Renata Ghilotti, de Propuesta Republicana; Fabrizio Fiatti, de Creo, y Alejandro Rosselló, de juntos por el Cambio.

Reunión conjunta con Gobierno

En el inicio del encuentro la concejala Gigliani recordó que mañana, a las 12.50 se efectuará la reunión conjunta con la comisión de Gobierno para escuchar a representantes de la firmas inversoras que proponen levantar un edificio de departamentos y un hotel de la cadena Hilton, de la marca Hampton, en la zona de San Lorenzo y Presidente Roca.

Se precisó que será exclusivamente de Gobierno y de Planeamiento, dado que, centralmente, brindarán respuestas a inquietudes de los ediles y edilas acerca de aspectos del proyecto, mientras que luego sí la iniciativa deberá abordarse en la comisión de Ecología y Ambiente.

Algunos despachos

De la concejala Norma López, del Frente de Todos-PJ, recibió despacho un decreto por el que se requiere al Departamento Ejecutivo estudie la factibilidad de inforporar el terreno ubicado en la esquina noroeste de la intersección de Garzón y Rivero al Programa de "Plazas de Bolsillo".

También obtuvo despacho un mensaje del Departamento Ejecutivo respecto a una excepción con relación a las cocheras en la construcción que la firma MSR Constructora levanta en la intersección de avenida Francia y Córdoba.

En otro orden recibió despacho denegatorio un pedido realizado por un particular con relación a un inmueble en avenida Eudoro Carrasco al 3900, tras recibirse informe negativo por parte del Departamento Ejecutivo.

Recibió proveído favorable, y remitió a la comisión de Gobierno, un mensaje del Departamento Ejecutivo por el que se lo autoriza a suscribir un convenio urbanístico que plantea una subdivisión de un terreno en Fernando Ruíz al 2600.

Asimismo obtuvo proveído favorable, y derivó a la comisión de Gobierno, un mensaje del Departamento Ejecutivo que modifica el Plan Especial Avenida de las Tres Vías Luis Cándido Carballo, donde entre otros aspectos se crea un pasaje público de 9 metros de ancho entre el pasaje Grondona y la avenida Carballo.

La edila Gigliani indicó que al ser un terreno de más de 5.000 metros cuadrados corresponde se lo considere área de reserva, por lo que expresó su voto negativo y en el mismo sentido la edila Pellegrini. En tanto se manifestaron de manera favorable y reiteraron conceptos de la reunión de la pasada semana los concejales Fiatti y Blanco.

Se les otorgó el proveído favorable y remitió a Gobierno donaciones de terrenos efectuados por las empresas Milicic e Indular.

En estudio

Entre otros expedientes continuarán en estudio un mensaje del Ejecutivo respecto a transgresiones al Reglamento de Edificación en el inmueble de Colón 1884, al igual que una solicitud del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos, para ampliar la estación de servicio ubicada en avenida Provincias Unidas 3398.

Recordó el edil Rosselló la existencia de "informes favorables" por parte del Departamento Ejecutivo.

También proseguirá el análisis de las diversas iniciativas presentadas para regular cercos eléctricos. En tal sentido recordó la edila Gigliani que el concejal Roy López Molina, de Cambiemos, había indicado que elaboraría un proyecto a partir de las diferentes iniciativas.

Cabe recordar que presentaron proyectos para regularlos el edil López Molina, y su par de bancada, Blanco; en igual sentido, los concejales Carlos Cardozo y Rosselló, de Juntos por el Cambio, y la edila Ghilotti, de Propuesta Republicana, y para prohibirlos la edila Pellegrini, junto a sus pares de Ciudad Futura-FSP, Caren Tepp, María Luz Ferradas y Pedro Salinas.

Quedaron asimismo para continuar con su estudio la ordenanza del Departamento Ejecutivo que establece el Plan de Detalle para Villa Ana, en Fisherton, y la presentación de los vecinos del barrio para modificar la normativa que regula las construccionesen el área.

De igual modo el proyecto de la concejala Gigliani para la urbanización del barrio 27 de Febrero.

Cabe precisar que la comisión quedó abierta.

JORNADA POR EL ANIVERSARIO DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2001

La comisión de Derechos Humanos consensuó realizar un encuentro en el Concejo Municipal para recordar las víctimas de la represión policial.

Estuvieron presentes la presidenta de la comisión, Susana Rueda, de Rosario Progresista; La vicepresidenta, Jesica Pellegrini y María Luz Ferradas de Ciudad Futura-FSP; Norma López y Alejandra Gómez Sáenz, del Frente de Todos-PJ.

20 años

Al comienzo, Rueda propuso realizar una jornada por motivo de cumplirse 20 años de la crisis institucional, social y económica del 19 y 20 de diciembre de 2001, donde se pueda reflexionar sobre cómo están las causas judiciales, invitar a los familiares de las víctimas de la represión policial y a las organizaciones sociales, sobre todo de Ludueña.

Sobre esto último, López agregó datos de la reconstrucción del asesinato del militante social, Claudio Hugo "Pocho" Lepratti

Finalmente, las edilas consensuaron una posible fecha de realización para el 15 de diciembre en el Concejo Municipal de Rosario.

LA REUNIÓN DE SEGURIDAD

Los concejales analizaron diferentes expedientes, sobre pedidos de patrullaje, entre otros.

La reunión de la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana realizada este lunes, 29 de noviembre, la presidió su titular, Roy López Molina, de Cambiemos, y asistieron María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Lorena Carbajal, del bloque Socialista; Pedro Salinas, de Ciudad Futura-FSP, y Ariel Cozzoni, de Unite-Un Gol para Rosario.

Los ediles y las edilas analizaron varios proyectos presentados por concejales, entre ellos de la edila Verónica Irizar, del bloque Socialista, para requerir gestiones ante el Ministerio de Seguridad provincial para mejorar el patrullaje en barrio Nuevo Alberdi Oeste, y de la edila Norma López, del Frente de Todos-PJ, para la zona de San Juan al 5200 y también para incorporar tanto dicho sector de calle San Juan como Mendoza a igual altura a los corredores municipales de seguridad escolar. Las propuestas quedaron en estudio.

Continuará también en estudio el proyecto de la concejala López, junto a sus pares del Frente de Todos-PJ, Eduardo Toniolli y Alejandra Gómez Sáenz, que propicia la creación de una Policía Municipal.

Igualmente seguirá en análisis la iniciativa del edil Carlos Cardozo, junto a sus par del bloque Juntos por el Cambio, Ana Laura Martínez, y el concejal Marcelo Megna, de la Unión Cívica Radical que propone la implementación del Sistema Anillo Digital Rosario, de detección de patentes de automotores.

En tal sentido recordó el edil López Molina la existencia de un proyecto similar de la concejala López.

Posteriormente los y las integrantes de la comisión hicieron algunas consideraciones sobre la visita realizada al Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) y respecto a algunas cuestiones que deberían modificarse, en relación al monitoreo.

Precisamente el concejal López Molina indicó que había planteado inquietudes al respecto al secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, y al intendente municipal, Pablo Javkin.

REUNIÓN DE SALUD

Durante el transcurso de la comisión de hoy, se ratificaron despachos acordados la semana anterior y se abordó también el tratamiento de nuevos expedientes.

El encuentro se llevó a cabo en el Anexo "Alfredo Palacios" del Concejo Municipal y asistieron, el titular de Salud, concejal Lisandro Zeno, del Partido Demócrata Progresista; Susana Rueda, de Rosario Progresista; Aldo Pedro Poy, del Partido Demócrata Progresista; Ariel Cozzoni, de Unite-Un Gol para Rosario, y Alejandra Gómez Sáenz, del Frente de Todos-PJ.

Tratamiento de Expedientes

En la comisión de hoy, se ratificaron despachos acordados durante la semana anterior y se abordó también el tratamiento de nuevos expedientes.

De este modo, se dio despacho del concejal Giménez, al expediente por el cual se solicita la incorporación al Programa Precios Justos, de alimentos libres de gluten, verduras, frutas, quesos veganos, leche a base de almendras, cocos y/o frutos similares, alimentos y/o frutos secos, pescados (de mar, río, entre otros) y demás productos alimenticios saludables (ricos en valor proteico y energético).

En tanto, recibió proveído, la iniciativa de la concejala Magnani que crea el Programa de Cirugía Reconstructiva Estética para Personas Víctimas de Violencia de Género y cuyo daño se haya configurado como consecuencia de la agresión sufrida. Será de aplicación para todas las dependencias y establecimientos de la salud públicos municipales, que posean profesionales, instrumentales y tecnología adecuada para llevar adelante la misma.

También de su autoría, tuvo proveído la creación en la órbita de la Secretaría de Género y Derechos Humanos o la autoridad que el Departamento Ejecutivo Municipal estime pertinente, de un canal de recepción de denuncias de tipo administrativo frente a situaciones de violencia obstétrica sucedidas en la ciudad, ya sea en la salud pública municipal o en instituciones de salud privadas.