Antonio Laje, en la mira por denuncias de maltrato

Mai Pistiner, periodista y exintegrante de BDA (América), se sumó al grupo de profesionales que han pasado por este programa y han denunciado que el clima laboral no es el más óptimo, teoría que tomó fuerza después de que se conociera la inesperada salida de María Belén Ludueña de noticiero que compartía con Antonio Laje.

La comunicadora no dudó en responderle a sus seguidores, cómo fue su paso por este espacio y específicamente cómo vivió su relación laboral con el reconocido periodista, a quien acusó de algo lamentable.

Si bien Mai Pistiner aclaró que su paso por BDA (América) se trató de un reemplazo de un mes, durante ese corto tiempo fue muchísimo lo que vivió y se podría decir que hasta sufrió. La periodista afirmó que jamás había sentido tanta presión en un ambiente de trabajo y dejó saber entre líneas que esta era generada por Antonio Laje: "Es muy difícil hablar de estos temas, porque hay muchas cosas que en los medios no se dicen y se saben pero no se dicen, porque además el que las dice después se queda sin trabajo. No llegué a tener un vínculo muy grande con él, porque estuve muy poquito tiempo, fue un reemplazo de verano que hice de un mes y medio máximo. Yo le tenía un poco de miedo".

De igual manera, Mai Pistiner explicó la razón por la que figuras como María Belén Ludueña abandonan un espacio tan grande en la televisión: "Es re loco porque el noticiero es tan visto, es tan famoso, tiene tanta audiencia, que cualquier periodista estaría feliz de estar ahí; de hecho, hoy en día es una contradicción porque es un programa que le da mucho prestigio al periodista, pero por otro lado, al menos en mi experiencia, yo no la pasé bien... Hay veces que uno dice no quiero pasarla mal, está buenísimo ese trabajo, me da prestigio (pero no la paso bien)". Asimismo, Mai comentó que la visión y la imagen con la que se quedó de María Belén durante ese mes y medio, era muy distinta a lo que pudo vivir con Laje: "Lo único que puedo opinar es que es una gran, gran compañera, excelente compañera. Doy fe de lo laburadora que es".

La comunicadora develó los problemas de salud que terminó desencadenando a raíz de su corto tiempo en BDA (América): "No es que yo volvía a mi casa satisfecha, con la autoestima alta. Yo volvía muchos días llorando, yo terminé internada con un problema en el cuerpo, porque llevé toda esa tensión al cuerpo". De igual manera, Mai explicó que nunca antes había tenido que pasar por algo parecido: "Yo trabajé en otros programas y sé que no se vive ese nivel de tensión. Incluso, en América, en otros programas como por ejemplo con Guillermo Andino, tampoco se vive esa tensión. También es un tema de las personalidades de las figuras. Yo después de la prueba en BDA, de pasar de Antonio Laje a Guillermo Andino fue muy bueno, porque Guillermo Andino me generaba otra cosa que Antonio Laje no, porque era un hombre que yo lo tenía más como el jefe, como esa persona distante que a mí, personalmente, me generaba miedo".

Otra excolumnista de BDA habló sobre lo sufrido

Ayer Fiorella Vitelli, la nutricionista y excolumnista de "Buenos Días América", también develó su testimonio de lo que fue su paso por este noticiero, pero con la diferencia de que el miedo a denunciar y hablar explícitamente sobre lo vivido no ha desaparecido, a pesar de que actualmente trabaja para Canal 9 y la estación radia Metro FM 95.1: "Qué día fuerte para hablar de esto. Cuántas cosas voy reviviendo. Cuántas veces en mi cabeza aparece el 'estás exagerando, mejor cállate, te vas a quedar sin laburo en los medios, no te conviene hablar si estás justamente buscando laburo'. Sé que el silencio es complicidad, pero también tengo miedo. No sé. Estoy en una puja interna del cambio social que quiero y el pánico individual".

Fuente: Exitoina