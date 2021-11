Desde "Gente que no" no entienden la reacción de algunos vecinos

Un lamentable hecho se registró durante la noche del viernes y sábado pasado, cuando desde un edificio arrojaron botellas de hielo sobre un bar al que asistían decenas de personas.

La primera agresión tuvo lugar el viernes, cerca de las 22 horas. Justo en ese momento, un grupo musical ofrecía un show. Asimismo, los ataques continuaron el sábado alrededor de las 20 horas, durante la pruebas de sonido de otra banda.

"En el momento en que empezaron a caer las botellas, nos dimos cuenta que venían del lado oeste. Fueron varios vecinos que tiraron las botellas desde los ventiluces de los baños", comenzó diciendo Ignacio Di Notto, referente de "Gente que no", por CADENA OH!

"Hicimos dos denuncias. El viernes después de lo sucedido fuimos hasta la Comisaría 3ra y al día siguiente volvimos a hacer otra porque volvieron a tirar botellas", añadió en entrevistado.

Tal como explicó Di Notto, "después de haber estado cerrado por varios meses, cuando abrimos implementamos la música en vivo. Al mismo tiempo empezamos a recibir denuncias de los vecinos por los ruidos, por lo que le planteamos la situación a la Municipalidad y nos dijeron que debíamos realizar una tramitación".

"Creo que el tema del volumen se puede corregir y con la intervención de la Municipalidad podremos seguir con el espacio sin afectar a los vecinos. De todas maneras, no considero que ante la molestia de la música reaccionen de esta manera", expresó.

"No entendemos la reacción de algunos vecinos. Nuestra preocupación ahora tiene que ver con la seguridad, ya que si no tenemos respuestas, no vamos a volver a abrir", concluyó.

