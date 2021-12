De Santo Tomé a Las Vegas: la historia de superación de Cecilia Pérez

La historia de Cecilia Pérez es de esas que nos permiten pensar que todo puede pasar en cualquier momento. Desde Santo Tomé a Las Vegas, para que a sus 43 años se consagre en un campeonato de culturismo.

"Lo que me pasó es lo que le puede pasar a un montón de mamás y mujeres. Llegamos a cierta edad, y lo que antes hacíamos normalmente ya no funciona. Después de mis 40, mi cuerpo empezó a cambiar de una manera increíble para mal, no para bien", apuntó al aire en Cadena OH!

"Tenía que trabajar el doble para perder la mitad de peso. Nunca fui una gran deportista ni practiqué deportes. Hice cosas como natación en mi juventud, pero nada intenso, no tuve disciplina. Ahora dije bueno, llegó el momento de tomar cartas en el asunto o me dejo estar y me dejo ir. No hay muchas opciones después de cumplir 40".

Hace 22 años vive en Estados Unidos y hace 17 está divorciada. Madre de dos hijos, oficial de vuelo que trabaja 10 horas en una Aerolínea, en la parte de planeación de los vuelos, afirmó que "hay varios factores que me empujaron a esta competencia. Yo fallé tres veces antes de llegar a esto. Pero antes me quedé a mitad de camino, porque es un entrenamiento muy muy duro. Tanto el físico como el psicológico, es un ejercicio muy grande".

El obstáculo de tener hambre es uno de los ejemplos que brindó como una de las "señales que tenes que sobrevivir". Pero esta vez ya estaba mentalmente preparada y su mente dejó de crear excusas. "Es cuestión de decir tengo un plan de ejercicio y de dieta seis días a la semana, y lo voy a hacer así me levante depresiva, enferma, lo que sea".

Pero, advirtió, el físico para llegar a esa competencia no es ideal para mantenerlo todo el año. Porque es una dieta muy estrictica y no balanceada.

Este gran paso es el primero de muchos. Lo necesitaba en su currículum para competir en el 2022. "Tengo una línea de competencias desde marzo y uno de los requisitos es que haya competido en 2021 en uno de los shows del Comité Nacional del Físico. Pero no pensé en traerme dos medallas", dijo por último.

