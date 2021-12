Lewandowski: "Si le va mal a Perotti, le va mal al peronismo"

Este jueves, en el recinto de la Cámara de Senadores de la Nación, se realizó la sesión especial para tomar juramento a 24 legisladores de ocho provincias, entre ellas, Santa Fe. En ese marco prestó juramento Marcelo Lewandowski, quien lo hizo por la Patria, por Dios y los Santos Evangelios y estuvo acompañado por su hija, su hijo y su madre.

"Son muchos los temas en la provincia y hoy hay uno acuciante que es la seguridad. La creación de más juzgados federales en Santa Fe, es un tema candente. Hay un trabajo conjunto de fiscales provinciales y federales para poder llevar adelante los pedidos de allanamiento para las investigaciones que hay que hacer en estos casos", indicó el senador nacional en diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario.

Otro tema fundamental, según planteó el legislador, es la hidrovía: "Hay mucho por hacer y desarrollar. Hay un trabajo que se puede llevar a cabo entre las distintas provincias y sus producciones. Creo que hay que seguir trabajando en cómo nuestra provincia puede reformar con el campo y la industria la matriz productiva argentina".

Lewandowski manifestó que "hoy estamos defendiendo los intereses de la provincia. Si a Perotti le va mal, la gente no va a elegir un gobernador peronista distinto. Si le va mal a Perotti, le va mal al peronismo. Puertas adentro se habla, se debate y se dan los aportes. Viéndolo de adentro, 4 años de mandato no son nada. Por lo menos una reelección podría tener el gobernador que gane. Hasta que te acomodas, te cuesta un tiempo".

El flamante senador dijo que entiende que no va a cambiar la historia con un discurso o una mirada. "Esa historia de un norte postergado o que se siente así, no se va a modificar de un día para el otro. El sur es la región mas productiva, con mayor población, que genera posibilidades de progreso; si no dotamos a todas las regiones de infraestructura para evitar las migraciones internas uno se termina pegando un tiro en los pies".

Por otra parte resaltó que le "molesta un poquito" cuando lo identifican que llegó como comunicador. "Entiendo que me ha facilitado ese rol pero no me siento ajeno a la comprensión política. Laburo mucho más que cuando era periodista. El compromiso está en una vocación de servicio. Y también hay que preguntarse por qué la gente vota caras conocidas", analizó.

Cristina en la política argentina

"Independientemente de lo que se pueda acordar o no con Cristina, nadie le podrá negar su capacidad política y su modo de comprensión y jugadas. Es la persona que viene marcando el ritmo de la política argentina hace mas de una década", concluyó.

