Peiti podría pasar Navidad en su casa

El abogado defensor del senador Armando Traferri, Oscar Romera, afirmó que Leonardo Peiti, condenado por manejar una asociación ilícita de juego ilegal en distintos sitios de la provincia, podría pasar la Navidad en libertad.

Romera cuestionó la sentencia contra el “zar del juego clandestino”, quien recibió seis años de prisión tras un juicio abreviado, que finalmente fue reducido a tres de prisión efectiva por haberse acogido a la figura de "imputado colaborador".

“La pena por los delitos que lo acusaban a Peiti daban más de 70 años. Sin embargo, según el código, las sumas de todas las penas no pueden pasar los 50 años, por eso, los 70 años se bajaban a 50 por un límite legal. De esa cifra, la pena mínima era dos años. Finalmente se acordaron seis que se redujeron a tres por aplicarse la figura del arrepentido. Este señor lleva detenido casi un año, por lo cual, en Navidad va a estar en su casa”, dijo el letrado en diálogo con Sin Mordaza TV.

Para Romera, la Justicia nunca buscó una línea de investigación sustentada en evidencias probatorias, sino que terminó por concederle a Peiti la libertad “a cambio de que diga algo”. En esta línea sostuvo que, “ver el funcionamiento de la Justicia con este nivel de contaminación política y con fines que no son los jurídicos, dan pena”.

“La promesa de salir a cambio de que diga algo es tentadora. Cuando uno lee lo que dijo Peiti son cosas muy frágiles. Con relación al senador Traferri, mencionó que le daba plata para otra persona que tenía como objetivo financiar una campaña. La pregunta es: cómo se prueba eso. La explicación no hay que buscarlo en lo jurídico”, aseveró.

Los vicios de la investigación tendrían su corolario en la detención del ex diputado provincial Darío Scataglini, argumentó Romera, quien en septiembre fue imputado por el delito de tráfico de influencias e incumplimiento de deberes de funcionario público en el marco de la causa de juego clandestino.

“A Scataglini lo detuvieron sin necesidad y por eso la jueza Verón dispuso de forma prudente su libertad. En el momento que fue arrestado, lo trasladaron a distintos centros para que no se vea con sus abogados, además de cambiarle el juez, aunque tal vez esto sea lo menos relevante. Pero, me consta, que los fiscales se entrevistaron con este señor y le decían que si declaraba contra Traferri y otro personaje más importante, que no hace falta nombrar, se iba a su casa”.

En este marco, el abogado fue duro con el actual desempeño del modelo judicial, el cual “hoy demuestra un poder desmesurado de los fiscales”, mientras los jueces “son convidados de piedra”. A pesar de ser defensor del modelo, Romera afirmó que el actual sistema “todavía no alcanzó velocidad de vuelo y en el funcionamiento se están viendo las falencias”.

Finalmente, reconoció haber sugerido al senador del departamento San Lorenzo no presentarse ante la Justicia por no existir las condiciones ni las garantías necesarias. “Nosotros hemos denunciado a los fiscales por el tráfico de llamadas sin orden judicial, no respetando los fueros de la envestidura. Hay muchas cosas que la causa, con los actores que están jugado, no garantiza el debido proceso”.

Ver también la nota completa: